Tunisiens à l'étranger - Bientôt des passeports biométriques délivrés plus rapidement ?

Le budget du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger atteindra 404,150 millions de dinars en 2027, contre 370,225 millions de dinars en 2026, soit une progression de 9,1 %. Cette enveloppe, qui représente 0,59 % du budget général de l'État, sera notamment consacrée au renforcement de l'action diplomatique et consulaire, ainsi qu'à l'amélioration des prestations destinées aux Tunisiens résidant à l'étranger.

L'annonce a été faite jeudi par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors d'une séance conjointe tenue au palais du Bardo entre la commission des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l'étranger et de la migration de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), et la commission de l'investissement et de la coopération internationale du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027.

Selon le ministre, les crédits budgétaires sont répartis entre trois programmes : l'action diplomatique, qui accapare 61 % de l'enveloppe, l'action consulaire (29 %) et le pilotage et l'appui (9 %).

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Dans le détail, les dépenses de rémunération sont estimées à 225,784 millions de dinars, celles de gestion à 96,632 millions de dinars, tandis que les dépenses d'intervention s'élèvent à 64,284 millions de dinars et celles d'investissement à 17,450 millions de dinars.

Passeports biométriques et modernisation des services consulaires

Les prestations consulaires et les conditions de prise en charge des Tunisiens à l'étranger ont occupé une place importante dans les débats. Plusieurs députés ont notamment attiré l'attention sur les postes vacants au sein des missions diplomatiques et dans les locaux des "Dar Ettounsi", appelant à accélérer leur pourvoi.

La facilitation de l'obtention des documents officiels, en particulier les passeports, dans des délais raisonnables, ainsi que la digitalisation des procédures consulaires ont également figuré parmi les principales préoccupations soulevées.

En réponse, Mohamed Ali Nafti a indiqué que la présidence de la République veillait à pourvoir les postes vacants dans les missions diplomatiques dans les meilleurs délais. Il a également fait état de l'accélération du processus de délivrance des passeports biométriques.

Le ministre a, par ailleurs, assuré que des travaux étaient en cours pour revaloriser la fonction des attachés sociaux dans les représentations tunisiennes à l'étranger, afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins de la communauté tunisienne établie hors du pays.

Au-delà des questions consulaires, le ministre a réaffirmé l'attachement de la diplomatie tunisienne aux principes fondamentaux de la politique étrangère du pays, notamment la préservation de la souveraineté nationale et de l'indépendance de la décision nationale, le respect mutuel, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, ainsi que le respect de la légalité internationale et du droit international.

Il a également souligné la volonté de son département de mettre à profit les relations extérieures et les partenariats internationaux de la Tunisie pour servir les objectifs du développement national et défendre les intérêts du pays ainsi que ceux de ses ressortissants à l'étranger.

Mohamed Ali Nafti a toutefois relevé les difficultés financières et logistiques croissantes auxquelles le ministère est confronté. Celles-ci concernent notamment la hausse des coûts d'exploitation et d'entretien des locaux des missions diplomatiques et consulaires à l'étranger, mais aussi les besoins en matière de modernisation des infrastructures, de renouvellement des équipements et de sécurisation des systèmes de communication.