Tunisie: Marché Sadkaoui à Bizerte -Prêt à fonctionner, mais toujours fermé

Construit pour un coût de 1,5 million de dinars et doté de 53 points de vente, le marché Sadkaoui à Bizerte n'a toujours pas ouvert ses portes. Une situation qui suscite interrogations et attentes chez les futurs locataires comme chez les habitants.

Annoncé comme l'un des principaux projets d'organisation du commerce de détail à Bizerte, cet équipement devait contribuer à réorganiser l'activité commerciale et à limiter l'installation anarchique dans plusieurs secteurs de la ville.

Un projet à 1,5 million de dinars pour réorganiser le commerce à Bizerte

Lancé en mai 2025 pour un coût annoncé de 1,5 million de dinars, le projet de réaménagement du marché Sadkaoui devait constituer l'une des principales réponses à la réorganisation du commerce de détail après la démolition de l'ancien marché central de Bizerte.

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Conçu pour accueillir 53 points de vente, en plus d'un bloc sanitaire et des infrastructures techniques nécessaires à son fonctionnement, le nouvel équipement était également présenté comme un moyen de réduire progressivement le phénomène de l'installation anarchique dans plusieurs secteurs de la ville.

Dès décembre 2025, le chantier affichait un taux d'avancement d'environ 50 %, tandis que les responsables évoquaient une livraison avant février 2026 afin de permettre une exploitation du marché pendant le mois de Ramadan.

Deux mois plus tard, en février 2026, les travaux étaient décrits comme étant à leur phase finale, laissant présager une ouverture imminente. Pourtant, plusieurs mois après ces annonces, le marché n'a toujours pas ouvert ses portes.

Marché Sadkaoui : l'impatience des futurs locataires

Cette situation suscite l'incompréhension des commerçants concernés, d'autant plus que certains bénéficiaires auraient déjà signé leurs contrats de location et engagé les démarches administratives nécessaires à leur installation.

Au-delà du cas des futurs occupants, cette fermeture prolongée interroge également sur l'efficacité d'un projet qui devait contribuer à réorganiser l'activité commerciale au centre-ville. En effet, de nombreux vendeurs continuent aujourd'hui d'exercer dans des conditions provisoires tandis que les problèmes liés à l'occupation irrégulière de l'espace public restent largement présents.

Une ouverture toujours attendue et des explications demandées

Face à cette situation, les interrogations se multiplient et les réponses officielles tardent à venir.

Le marché Sadkaoui a-t-il fait l'objet d'une réception définitive ou demeure-t-il soumis à des réserves techniques empêchant sa mise en exploitation ? Un différend administratif ou contractuel oppose-t-il encore les différents intervenants du projet ?

Les commerçants retenus pourront-ils enfin prendre possession de leurs locaux dans un délai clairement défini ? Et, dans l'intervalle, quelles dispositions sont prévues pour les locataires qui attendent depuis des mois l'ouverture effective du site ?

Autant de questions qui restent en suspens alors que l'équipement est achevé et que les futurs occupants espèrent, plus que jamais, obtenir un calendrier précis et des explications transparentes.

Le marché Sadkaoui représente un investissement public important et un enjeu économique réel pour plusieurs dizaines de commerçants. Plus que des annonces, c'est désormais un calendrier précis et des explications transparentes que les futurs occupants comme les citoyens sont en droit d'attendre.