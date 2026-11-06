Tunisie: Passeports tunisiens à l'étranger - Le consulat électronique attendu en 2027

La délivrance des passeports tunisiens à l'étranger devrait progressivement intégrer le dispositif du consulat électronique au cours de l'année 2027. Le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a déjà entamé, en coordination avec le ministère des Technologies de la communication, une phase expérimentale de ce nouveau service, destiné à simplifier les démarches administratives et à réduire les déplacements ainsi que les délais d'attente pour les membres de la diaspora.

L'annonce a été faite jeudi 5 novembre 2026 par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Nafti, lors d'une séance conjointe des commissions des relations extérieures, de la coopération internationale, des affaires des Tunisiens à l'étranger et de la migration, et de l'investissement et de la coopération internationale au Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen de la mission de son département dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie du ministère visant à améliorer la qualité des prestations consulaires à travers la digitalisation des procédures et le rapprochement des services des Tunisiens résidant à l'étranger.

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L'objectif est notamment de faciliter l'accès aux démarches administratives, tout en limitant les contraintes liées aux déplacements vers les représentations consulaires et les longues périodes d'attente.

De nouvelles unités de production de passeports à l'étranger

En parallèle de ce chantier numérique, le ministère poursuit ses efforts pour renforcer la couverture géographique des services consulaires, particulièrement en matière de production et de renouvellement des passeports.

Selon Mohamed Ali Nafti, de nouvelles unités de production de passeports ont été mises en place à Jakarta, Pékin et Montréal. D'autres unités devraient également être créées dans plusieurs pays afin de répondre à la demande croissante des ressortissants tunisiens établis à l'étranger.

Au-delà des prestations administratives, le ministre a souligné que l'action de son département vise également à consolider les liens entre la diaspora et la Tunisie, à préserver l'identité nationale et culturelle des nouvelles générations et à valoriser les compétences et les potentialités des Tunisiens établis à l'étranger.

Cette approche vise à renforcer les liens de communication et de coopération entre la Tunisie et sa communauté à l'échelle internationale.