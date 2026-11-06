Tunisie: «Intermat Paris 2027» - Renforcer le rayonnement du BTP tunisien

Le salon «Intermat Paris» attire habituellement plus de 200 professionnels tunisiens, parmi lesquels des entrepreneurs de travaux publics, des distributeurs de matériels et des bureaux d'études. L'édition 2027 sera marquée par un temps fort : l'African Summit, prévu le 22 avril prochain. Ce sommet réunira des décideurs, des industriels et des représentants d'institutions afin de mettre en lumière les perspectives du marché de la construction en Afrique. Pour les professionnels, cette initiative constitue une occasion de développer de nouvelles coopérations entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues africaines.

Lors d'une rencontre organisée récemment à Tunis autour du thème «Intermat Paris 2027 : Construire les infrastructures de demain, enjeux et perspectives de la Tunisie à l'Afrique», le président de La Chambre de commerce et d'industrie tuniso-française (Ccitf), Khelil Chaibi, a invité les entreprises tunisiennes à prendre part au salon «Intermat Paris 2027», qui se tiendra du 21 au 24 avril 2027 à Paris-Nord Villepinte. Soulignant que cet événement va bien au-delà d'un simple salon d'équipements, il a précisé qu'«Intermat» constitue une plateforme d'innovation, de rencontres et d'opportunités commerciales.

Équipements, innovations technologiques...

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L'édition 2027 réunira les acteurs internationaux de la construction autour des équipements, des innovations technologiques, des enjeux de décarbonation et de digitalisation, ainsi que des rencontres d'affaires B2B. Elle sera notamment marquée par l'«African Summit», qui se tiendra le 22 avril. Ce sommet rassemblera des décideurs, des industriels et des représentants d'institutions afin de mettre en lumière les projets d'infrastructures en Afrique, les besoins en équipements, les investissements ainsi que les perspectives de coopération industrielle et technologique.

Pour le président de la Ccitf, cette initiative constitue une occasion de renforcer les liens et de développer de nouvelles coopérations entre les entreprises tunisiennes, françaises et africaines. Évoquant l'importance des investissements dans les infrastructures, notamment la modernisation des réseaux routiers, le développement des transports, la gestion de l'eau et la réalisation de grands projets structurants, Khelil Chaibi a affirmé que « ces investissements sont indispensables à la compétitivité de l'économie tunisienne, à l'attractivité de son territoire et au développement des régions». Dans ce contexte, il a souligné que les entreprises tunisiennes du BTP sont appelées à relever plusieurs défis : améliorer leur productivité, maîtriser leurs coûts, moderniser leurs équipements et intégrer de nouvelles technologies, tout en répondant à des exigences environnementales croissantes.

«La digitalisation des chantiers, l'efficacité énergétique et les nouveaux matériaux constituent désormais des facteurs essentiels de compétitivité. Construire mieux et durablement, à des coûts maîtrisés, est l'un des grands défis de notre secteur», a-t-il affirmé.

Le secteur entre dans une phase de relance

Présent lors de cette rencontre, Ali Arous, membre du Bureau exécutif de la Fédération nationale des entrepreneurs du BTP (Fnebtp), a estimé que le salon «Intermat Paris 2027» représente, pour les entreprises tunisiennes, une occasion privilégiée d'accéder aux technologies de rupture et de capter de nouveaux investissements. Il constitue également une opportunité pour les compétences tunisiennes de gagner en visibilité à l'échelle internationale.

Rappelant le poids économique du secteur du BTP en Tunisie, il a indiqué que celui-ci représente 7% du PIB national, emploie plus de 500.000 personnes et compte environ 3.300 entreprises nationales, couvrant plus de 70 métiers connexes.

Il a également souligné que la Tunisie dispose d'un réseau routier classé solide, s'étendant sur près de 20.000 km, dont plus de 740 km d'autoroutes, ainsi que de 2.100 ponts et ouvrages d'art. Soulignant que la filière traverse une période de mutation complexe et de restructuration, Arous a fait savoir que les entreprises tunisiennes qui y évoluent font preuve d'une résilience remarquable. Il a ajouté qu'avec la reprise des grands chantiers nationaux et le lancement de projets majeurs dans le domaine de la gestion de l'eau, le secteur entre dans une phase de relance où «la performance économique doit s'associer à l'urgence climatique».

Revenant sur les défis auxquels la filière est confrontée, Arous a affirmé que la décarbonation ne doit pas être perçue comme une contrainte lointaine, mais plutôt comme un moteur de la compétitivité de demain. «Nos entreprises possèdent le savoir-faire ; elles doivent y associer les technologies de pointe pour bâtir plus propre et plus durable», a-t-il ajouté, précisant que le salon «Intermat 2027» offrira l'occasion de découvrir des solutions industrielles prêtes à être déployées sur les chantiers.

Évoquant l'«African Summit 2027», organisé le 22 avril dans le cadre du salon, Arous a estimé que cette initiative ouvre aux entrepreneurs, aux professionnels et aux experts tunisiens une porte d'entrée vers les grands projets d'infrastructures dont l'Afrique a besoin. «Intermat Paris 2027 sera le lieu où se noueront les partenariats stratégiques de la prochaine décennie, où nous trouverons les réponses pour optimiser nos performances et accélérer nos alliances transcontinentales», a-t-il précisé.