Maroc: Botola Pro D1 Inwi - Une 7e journée entre confirmation des leaders et quête de relance

La Botola Pro D1 Inwi aborde sa septième journée avec un classement encore resserré et plusieurs affiches susceptibles de redistribuer les cartes dans la hiérarchie. Leader avec 13 points, le Kawkab Marrakech sera particulièrement attendu, tout comme ses poursuivants directs, le COD Meknès et le Wydad Casablanca, qui comptent chacun 11 unités.

Cette nouvelle étape du championnat s'annonce, ainsi, importante aussi bien dans la course au sommet que dans la lutte pour s'éloigner du bas du tableau.

En tête du classement, le Kawkab Marrakech aura fort à faire face au Wydad Casablanca. Les Marrakchis, auteurs d'un début de saison convaincant avec quatre victoires, un nul et une défaite, auront l'occasion de consolider leur première place. Mais le Wydad, deuxième à égalité de points avec le COD Meknès, entend poursuivre sa progression et réduire l'écart avec le leader. Ce duel constitue incontestablement l'une des affiches majeures de cette journée.

Le COD Meknès, justement, sera opposé au Moghreb Tétouan, avant-dernier avec seulement trois points. Sur le papier, les Meknassis partent avec les faveurs des pronostics, mais ils devront se méfier d'un adversaire en quête de réaction pour sortir de la zone dangereuse. Une victoire permettrait au CODM de mettre la pression sur le Kawkab et le Wydad.

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Autre confrontation intéressante, celle entre le Raja Casablanca et l'Ittihad Tanger. Quatrième avec 10 points, le club tangérois réalise un parcours solide et cherchera à conforter sa position dans le haut du classement. En face, le Raja, qui totalise 9 points, doit impérativement retrouver de la régularité pour ne pas laisser davantage de terrain à ses concurrents.

L'AS FAR, qui compte 8 points en 5 rencontres, dispose également d'une belle occasion de se rapprocher du peloton de tête face au Difaa El Jadidi. Cette opposition pourrait permettre aux Militaires de confirmer leur potentiel et de valoriser son match en retard.

Dans les autres rencontres, le Hassania Agadir, également à huit points, accueillera la Renaissance de Berkane, qui compte sept unités en cinq matches. Le Maghreb de Fès, lui aussi à huit points, sera confronté au FUS Rabat, dans un duel entre deux formations désireuses de s'installer durablement dans la première moitié du classement.

Enfin, l'Ittihad Amal Tiznit, qui reçoit l'Ittihad Touarga, et la Renaissance Zemamra, opposée au Wydad Témara, joueront gros. Avec respectivement quatre et un point, les deux équipes les moins bien classées doivent impérativement réagir.

Au-delà des ambitions des prétendants au titre, cette septième journée pourrait donc accentuer les écarts ou, au contraire, resserrer davantage un classement où plusieurs équipes restent en mesure de bouleverser la hiérarchie.