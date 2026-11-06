Maroc: La Présidence du Ministère public présente son bilan et ses priorités stratégiques à l'horizon 2028

La Présidence du Ministère public entend poursuivre la modernisation de son action, renforcer l'efficacité de la politique pénale et consolider la coopération judiciaire internationale. Ces orientations ont été présentées par Hicham Balaoui, Procureur général du Roi près la Cour de cassation et président du Ministère public, lors d'une rencontre organisée lundi 2 novembre 2026 au siège de la Fondation diplomatique, à Rabat, dans le cadre de sa 160e édition.

Cette rencontre, à laquelle ont pris part plusieurs ambassadeurs et représentants des missions diplomatiques accréditées au Maroc, a permis de dresser le bilan de l'institution depuis l'entrée en vigueur de l'indépendance du Ministère public, le 7 octobre 2017, tout en mettant en lumière les réformes engagées et les perspectives de développement de ses relations avec ses partenaires étrangers.

Dans son intervention, Hicham Balaoui a souligné que l'indépendance du Ministère public a constitué une étape déterminante dans le processus de consolidation de l'édifice institutionnel du pouvoir judiciaire au Maroc. Cette évolution a permis à l'institution d'exercer ses compétences et ses responsabilités dans le respect des principes d'indépendance, de responsabilité et de bonne application de la loi.

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Depuis sa création, la Présidence du Ministère public a engagé plusieurs chantiers visant à développer ses structures organisationnelles, à moderniser ses méthodes de travail et à améliorer l'efficacité de l'exécution de la politique pénale. Ces efforts portent également sur le renforcement de la protection des droits et des libertés, ainsi que sur la lutte contre les différentes formes de criminalité et de corruption.

L'objectif, a-t-il fait valoir, est de concilier la protection de la société avec la préservation des droits individuels, dans le respect des garanties prévues par la loi.

Au-delà de ses missions pénales, la Présidence du Ministère public a mis en avant sa contribution à la protection de l'enfance et à la garantie des droits fondamentaux. Les résultats présentés par Hicham Balaoui illustrent notamment l'intervention de l'institution dans la lutte contre la déscolarisation et la protection juridique des enfants.

Ainsi, 29.221 élèves ont pu réintégrer les établissements scolaires grâce aux efforts déployés dans ce domaine. Les filles représentent 37% de cet effectif. Par ailleurs, 2.493 enfants ont été inscrits dans les registres de l'état civil, contribuant ainsi à la reconnaissance de leur identité juridique et à l'accès aux droits qui en découlent.

En matière de lutte contre le mariage des mineures, les tribunaux ont donné suite à 9.783 réquisitions du Ministère public tendant au rejet de demandes d'autorisation de mariage de mineures. Ces résultats témoignent de l'importance accordée à la protection des enfants et à la préservation de leurs droits.

Pour la période 2026-2028, la Présidence du Ministère public entend inscrire son action dans une démarche de gestion par objectifs et de renforcement des mécanismes de mise en oeuvre de la politique pénale.

Parmi les priorités annoncées figurent la rationalisation du recours à la détention préventive, le soutien à la mise en oeuvre des peines alternatives et l'application des mécanismes légaux de réduction de peine. L'institution entend également élargir le recours à la justice réparatrice et consensuelle, notamment à travers les dispositifs de conciliation et de médiation.

Ces orientations s'inscrivent dans une approche visant à améliorer le fonctionnement de la justice pénale, à adapter les réponses judiciaires à la nature des infractions et à favoriser des solutions appropriées lorsque le cadre légal le permet.

Parallèlement, la modernisation des moyens d'investigation et d'enquête figure parmi les chantiers prioritaires. Il s'agit notamment de renforcer les mécanismes de lutte contre la criminalité, tout en consolidant les capacités institutionnelles face à l'évolution des formes de délinquance, en particulier celles qui présentent une dimension transnationale.

La modernisation de la justice passe également par la transformation numérique. A ce titre, Hicham Balaoui a mis en avant les résultats obtenus par la Présidence du Ministère public dans la dématérialisation des procédures et l'amélioration des services destinés aux usagers.

Le projet d'échange dématérialisé des documents a ainsi permis de réaliser, selon les chiffres présentés, une économie annuelle d'un million de dirhams au niveau des tribunaux du Royaume. L'institution a également développé des plateformes électroniques dédiées au traitement des plaintes et envoyé plus de deux millions de SMS afin d'informer les justiciables de l'évolution de leurs procédures judiciaires.

Le recours aux nouvelles technologies s'étend également à l'intelligence artificielle, avec la mise en place d'un robot conversationnel interactif destiné à améliorer l'accès à l'information et la qualité des services. A ces initiatives s'ajoute la création d'un poste de porte-parole du Ministère public, dans le but de renforcer la communication institutionnelle et de consolider l'ouverture de l'institution sur son environnement.

La coopération judiciaire internationale a occupé une place importante dans les échanges. Face à la progression des formes de criminalité transfrontalière, le président du Ministère public a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les institutions de poursuite et les autorités judiciaires des différents pays.

L'échange d'informations, le partage d'expertises et la diffusion des bonnes pratiques constituent, selon lui, des leviers essentiels pour améliorer l'efficacité des réponses judiciaires et faire face à des réseaux criminels dont les activités dépassent les frontières nationales.

Dans cette perspective, Hicham Balaoui a mis en exergue le rôle du Maroc dans le développement de la coopération judiciaire africaine. Rabat accueille le siège permanent de l'Association des procureurs africains, installé dans des locaux mis à la disposition de l'organisation par le Royaume.

Cette présence institutionnelle offre un cadre favorable au rapprochement entre les parquets du continent, à la coordination de leurs actions et au partage des expériences en matière de lutte contre la criminalité et de consolidation de l'Etat de droit.

La Présidence du Ministère public est également membre de l'Association internationale des procureurs depuis le 29 novembre 2018 et siège au bureau de l'Association des procureurs généraux arabes. Cette participation permet à l'institution marocaine de contribuer aux réflexions et aux initiatives visant à améliorer le fonctionnement des ministères publics et à approfondir la coopération judiciaire aux niveaux régional et international.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a souligné que la place occupée par le Maroc sur les scènes régionale et internationale, ainsi que les acquis accumulés dans le domaine de la réforme de la justice, ont contribué à faire de l'expérience marocaine un modèle suivi avec intérêt par plusieurs partenaires internationaux.

Il a notamment mis en avant une démarche de réforme articulée autour de l'indépendance de la justice, du renforcement des garanties relatives aux droits et aux libertés, de la bonne gouvernance et de la consolidation de l'Etat de droit.