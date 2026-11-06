Maroc: Futsal/Amical - Hicham Dguig retient 20 joueurs pour la double confrontation contre le Japon

Le sélectionneur de l'équipe nationale "A" de futsal, Hicham Dguig, a convoqué vingt joueurs pour disputer les deux matchs amicaux de l'équipe nationale face à son homologue japonaise, les 6 et 8 novembre, dans la ville d'Oita, au Japon.

La première confrontation aura lieu le vendredi 06 novembre, à partir de 19h00 (11h00 GMT). La deuxième rencontre est programmée pour le dimanche 08 novembre, à partir de 13h00 (05h00 GMT).

Les deux matchs, qui se dérouleront à la salle Crasus Martial Arts Facility, dans la ville d'Oita, s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale, quadruple championne d'Afrique en titre, en vue des prochaines échéances.

- Ci-après la liste des joueurs retenus:

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1- Mohamed Cheridou

2- Anas El Ayyane

3- Soufiane El Mesrar

4- Anas Dahani

5- Mohamed Reda Madih

6- Younes Mkasri

7- Bilal Bakkali

8- Yanis Erraddaf

9- Youssef Bensellam

10- Youssef Jouad

11- Othmane El Idrissi

12- Soufiane Borite

13- Idriss Raiss El Fenni

14- Ismail Amazal

15- Soufian Charraoui

16- Abdelhafid Boukhris

17- Khalid Bouzid

18- Abdelkbir Boukdir

19- Nouafel Aberkan

20- Mohamed Kamal