Maroc: Futsal/Amical - Hicham Dguig retient 20 joueurs pour la double confrontation contre le Japon

Le sélectionneur de l'équipe nationale "A" de futsal, Hicham Dguig, a convoqué vingt joueurs pour disputer les deux matchs amicaux de l'équipe nationale face à son homologue japonaise, les 6 et 8 novembre, dans la ville d'Oita, au Japon.
La première confrontation aura lieu le vendredi 06 novembre, à partir de 19h00 (11h00 GMT). La deuxième rencontre est programmée pour le dimanche 08 novembre, à partir de 13h00 (05h00 GMT).
Les deux matchs, qui se dérouleront à la salle Crasus Martial Arts Facility, dans la ville d'Oita, s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de l'équipe nationale, quadruple championne d'Afrique en titre, en vue des prochaines échéances.
- Ci-après la liste des joueurs retenus:
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1- Mohamed Cheridou
2- Anas El Ayyane
3- Soufiane El Mesrar
4- Anas Dahani
5- Mohamed Reda Madih
6- Younes Mkasri
7- Bilal Bakkali
8- Yanis Erraddaf
9- Youssef Bensellam
10- Youssef Jouad
11- Othmane El Idrissi
12- Soufiane Borite
13- Idriss Raiss El Fenni
14- Ismail Amazal
15- Soufian Charraoui
16- Abdelhafid Boukhris
17- Khalid Bouzid
18- Abdelkbir Boukdir
19- Nouafel Aberkan
20- Mohamed Kamal