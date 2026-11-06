Maroc: Dakhla - La 18e édition du Festival national de la chanson hassanie célèbre un patrimoine musical d'exception

La 18e édition du Festival national de la chanson hassanie s'est ouverte, mercredi soir à la place Hassan II à Dakhla, sous le thème « La chanson hassanie... Écho du passé et mélodie du présent », à l'initiative de la Direction régionale de la Culture de Dakhla-Oued Eddahab.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation culturelle, qui se poursuit jusqu'au 6 novembre, s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la célébration de la Fête de l'Unité et du 51e anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Culture à Dakhla-Oued Eddahab, Mamoun El Boukhari, a souligné que cette édition se tient dans une ambiance festive particulière, marquée par la commémoration de deux événements nationaux majeurs qui illustrent la profondeur de la cohésion nationale et la solidité des liens unissant le peuple marocain au Glorieux Trône Alaouite.

M. El Boukhari a relevé que ce festival vise à préserver et à valoriser le patrimoine artistique et musical hassani, porteur de valeurs humaines, historiques et civilisationnelles, mettant en avant ses liens étroits avec les autres composantes de la culture marocaine et sa place en tant que pilier fondamental de l'identité nationale.

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Il a, dans ce sens, indiqué que de telles manifestations culturelles contribuent à la sauvegarde de ce patrimoine, à sa transmission aux jeunes générations et à sa pérennisation, tout en favorisant son intégration dans la dynamique de développement culturel et économique et en renforçant le rayonnement culturel des provinces du Sud du Royaume.

Il a également insisté sur l'importance de valoriser cet héritage à travers la mise en place d'infrastructures culturelles dédiées et l'organisation de manifestations artistiques et culturelles à même de promouvoir son rayonnement aux niveaux national et international.

Cette 18e édition se distingue par la participation de troupes musicales représentant les trois régions du Sud du Royaume, mettant ainsi en lumière la richesse et la diversité du patrimoine musical hassani.

La soirée inaugurale a été ponctuée de prestations musicales et artistiques variées, puisées dans le riche répertoire hassani, offrant au public un aperçu de la diversité des rythmes et des expressions artistiques propres à ce patrimoine ancestral.

Les festivités se poursuivent jusqu'au 6 novembre à travers des soirées artistiques mettant à l'honneur la chanson hassanie dans toute sa diversité, avec pour ambition de consolider la place de ce patrimoine authentique dans le paysage culturel et artistique national.