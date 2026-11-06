Afrique: CAF Awards 2026 - Le Royaume présent en force dans toutes les catégories

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, mercredi, la liste des nommés pour les catégories masculines des CAF Awards 2026, marquées par une forte présence des représentants du football marocain.

Une prestigieuse cérémonie, prévue le 7 décembre 2026 à Lagos au Nigeria, réunira les grandes figures du football africain pour célébrer les performances exceptionnelles qui ont marqué le football continental cette année, souligne un communiqué de la CAF.

Ces nominations viennent récompenser une année particulièrement riche pour le football africain, marquée notamment par l'organisation de TotalEnergies CAF Coupe d'Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, la participation record des sélections africaines à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ainsi que les compétitions interclubs de la CAF.

Dix candidats ont été retenus dans chacune des sept catégories masculines, à savoir « Joueur africain de l'année », « Gardien de but de l'année », « Joueur Interclubs de l'année », « Entraîneur de l'année », « Jeune Joueur de l'année », « Sélection nationale de l'année » et « Club de l'année ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans la catégorie « Joueur africain de l'année », la liste comprend plusieurs figures de proue du football continental, notamment le Marocain Achraf Hakimi, tenant du titre de « Meilleur joueur africain », ainsi que ses compatriotes Ibrahim Diaz et Ismaël Saibari.

S'agissant du Prix du Gardien de but de l'année, les Marocains Yassine Bounou et Ahmed Reda Tagnaouti figurent parmi les prétendants à cette distinction, qui récompense les portiers ayant marqué les grandes compétitions continentales et internationales par leurs performances.

Dans la catégorie « Joueur Interclubs de l'année », la liste des candidats comprend le trio marocain Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), Mounir Chouiar (RS Berkane), et Sofiane El Moudane (Olympique de Safi).

Ces nominations reflètent une nouvelle saison particulièrement disputée sur la scène africaine. Les représentants des principaux clubs du continent sont récompensés pour leurs performances en TotalEnergies CAF Ligue des champions et en TotalEnergies CAF Coupe de la Confédération.

Par ailleurs, les techniciens marocains Mohamed Ouahbi et Walid Regragui figurent dans la liste des candidats pour le Prix d' »Entraîneur de l'année », et ce dans la continuité des succès du football marocain sur la scène internationale, notamment lors de la Coupe du monde.

Les deux lionceaux de l'Atlas Abdellah Ouazane et Ayoub Bouaddi figurent pour leur part dans la catégorie « Jeune Joueur de l'année », qui met en lumière dix footballeurs prometteurs s'étant illustrés au plus haut niveau, en club comme en sélection.

Concernant les sélections, l'équipe nationale A figure parmi les prétendants au titre de l' »Équipe nationale masculine de l'année », après avoir porté haut les couleurs du continent en se hissant en quarts de finale de la Coupe du monde pour la deuxième édition consécutive.

Sur le plan des clubs, le Maroc compte également trois représentants dans la catégorie du Club de l'année, à savoir l'AS FAR, la RS Berkane et l'Olympique de Safi. Cette catégorie met à l'honneur dix formations qui se sont distinguées sur la scène du football africain durant la période considérée.

Les CAF Awards 2026 célèbrent ainsi l'excellence du football africain, en club comme en sélection, en récompensant les joueurs, entraîneurs et équipes ayant contribué à faire de cette année un nouveau temps fort du football continental.