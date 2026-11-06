Le délégué général de l'Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a souligné, mercredi à Rabat, la nécessité de mettre en place une politique publique intégrée pour la réhabilitation des détenus et la réinsertion des personnes libérées, estimant que cette politique devrait occuper « une place claire » parmi les programmes et projets découlant du nouveau programme gouvernemental.

Présentant le projet du budget sectoriel de la Délégation générale à l'Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) au titre de l'exercice budgétaire 2027 devant la Commission de Justice, de législation, des droits de l'Homme et des libertés à la Chambre des Représentants, M. Tamek a souligné que cette politique doit reposer sur la définition des responsabilités des acteurs concernés, la mobilisation des ressources et des partenariats, ainsi que la mise en place de mécanismes de suivi et d'évaluation en vue de garantir une implication effective et efficace des secteurs concernés.

Cette orientation, a-t-il estimé, permettrait d'obtenir des résultats allant au-delà de la simple gestion des établissements pénitentiaires pour renforcer les principes de justice, promouvoir les droits de l'homme, consolider la confiance de l'opinion publique nationale et internationale, ainsi qu'améliorer la qualité de la prise en charge et de la réhabilitation des détenus.

Il a noté, à cet égard, que le secteur entame une nouvelle phase de mise en oeuvre des réformes législatives relatives à l'organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires ainsi qu'à l'exécution des peines, citant notamment la loi relative à l'organisation et à la gestion des établissements pénitentiaires, la loi relative aux peines alternatives, ainsi que les nouveautés introduites par la loi modifiant et complétant le code de procédure pénale.

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L'année 2026 a marqué une étape importante dans l'évaluation du plan stratégique 2022-2026, en vue de la préparation du nouveau projet de plan pour la période 2027-2031, selon une approche participative associant les différentes composantes de la DGAPR, tout en s'ouvrant aux secteurs gouvernementaux et aux institutions concernées, a indiqué M. Tamek.

Il a précisé que le nouveau plan s'articule autour de sept axes qui répondent aux mutations que connaît le secteur et tiennent compte des évolutions législatives et institutionnelles, notamment le renforcement de la sûreté et de la sécurité, la réinsertion, l'efficacité de l'exécution des peines et le suivi de l'application des peines alternatives, l'amélioration des conditions de détention et des services de base, l'amélioration des soins de santé, le développement des ressources humaines, ainsi que le renforcement de la gouvernance et la transformation numérique.

En ce qui concerne les ressources financières, M. Tamek a indiqué que le projet de loi de finances pour l'année 2027 alloue à la DGAPR des crédits de fonctionnement d'un montant de 1,128 milliard de dirhams, une enveloppe proche de celle de l'année 2026, tandis que les crédits relatifs au budget d'investissement se sont stabilisés à 200 millions de dirhams. Le nombre de postes budgétaires créés est, quant à lui, passé de 2.020 en 2026 à 1.500 pour l'année 2027.

Passant en revue le bilan des activités de la DGAPR au cours de 2026, M. Tamek a mis l'accent sur la poursuite de la mise en oeuvre des programmes visant à améliorer les conditions de détention, à développer les services essentiels fournis aux détenus, à favoriser leur réinsertion et à préserver leur dignité.

Il a notamment souligné que l'élargissement du programme « 2ème chance-nouvelle génération » a couvert 18 établissements pénitentiaires au cours de l'année scolaire 2025-2026 et bénéficié à 762 détenus, avec un taux de réussite de 86,96 % aux examens organisés.

Le nombre de détenus inscrits dans les différents programmes éducatifs s'est élevé à 9.475, soit une augmentation de 6,95 % par rapport à l'année scolaire précédente, tandis que 4.013 détenus ont obtenu des diplômes, en hausse de 48,58 % par rapport à l'année scolaire 2024-2025, a détaillé M. Tamek.

Au cours de l'année scolaire 2025-2026, 5.910 détenus ont bénéficié de programmes d'alphabétisation, a-t-il poursuivi, indiquant qu'un programme de post-alphabétisation a été lancé au profit de 562 détenus dans 11 établissements pénitentiaires, dans le but de valoriser leurs acquis et de les mettre au service du développement de compétences professionnelles et artisanales.

Par ailleurs, le délégué général a précisé que le nombre de bénéficiaires de la formation professionnelle s'est élevé à 8.730 détenus, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'an passé, avec un taux de participation de 96,47 %. Ce chiffre comprend 2.042 détenus bénéficiant de formations dispensées dans le cadre d'un partenariat avec l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) et la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus.

Concernant le suivi de la mise en oeuvre des peines alternatives, M. Tamek a précisé que la DGAPR a continué, au cours de l'année 2026, à mettre en place les mécanismes organisationnels et techniques nécessaires à l'accomplissement de cette nouvelle mission, notamment par la création d'unités de suivi au sein des établissements pénitentiaires, le développement d'un système informatique intégré, l'harmonisation des procédures et des modalités, ainsi que le renforcement de la coordination avec les autorités judiciaires et les partenaires concernés.

Il a fait savoir que le nombre de personnes condamnées à des peines alternatives s'élevait à 3.408 au cours de la période allant du 1er janvier à fin septembre 2026, précisant que la DGAPR a transmis, depuis l'entrée en vigueur de la loi relative à ces peines, un total de 12.489 demandes et propositions aux autorités judiciaires compétentes, en vue de remplacer les peines d'emprisonnement par des peines alternatives.

Ce bilan, a dit M. Tamek, reflète les progrès accomplis dans la mise en place des mécanismes nécessaires à la mise en oeuvre de ce chantier, soulignant que la prochaine étape nécessite de continuer à s'attaquer aux difficultés soulevées par la mise en pratique de ces peines, de renforcer l'implication des partenaires et de développer les moyens de suivi, de contrôle et d'évaluation.