Maroc: Prévisions météorologiques pour jeudi 5 novembre 2026

5 Novembre 2026
Libération (Casablanca)

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 05 novembre 2026 :

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Nord-ouest, le Moyen Atlas, le Sud de l'Oriental, le Sud-est et le Nord des provinces sud, avec ondées éparses.

- Nuages bas et formations brumeuses, par endroits, sur les côtes Sud.

- Température minimale de l'ordre de 02/06°C sur l'Atlas, de 06/11°C sur le Rif, l'Oriental et les versants est de l'Atlas, de 18/22°C sur les provinces sahariennes et de 11/18°C partout ailleurs.

- Température diurne en légère hausse sur la majeure partie du Royaume.

- Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à localement belle entre Tarfaya et Boujdour.

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