Congo-Brazzaville: Santé maternelle - Le Fnuap congratule les médias

Le Fonds des nations unies pour la population (Fnuap) a organisé, le 5 novembre, à Brazzaville la cérémonie de reconnaissance des médias qui se sont distingués dans le traitement des sujets liés, entre autres, à la santé maternelle et reproductive, l'égalité des genres ou la protection des mineurs.

L'événement qui a été placé sous le signe de la mobilisation pour la santé maternelle a mis en lumière le rôle crucial des professionnels de l'information dans la promotion des droits humains et de la santé reproductive. Il était dédié à l'excellence journalistique et à la lutte contre la mortalité maternelle.

Organisée par le Fnuap, cette rencontre a permis de récompenser les meilleures productions médiatiques engagées dans des thématiques vitales telles que la santé maternelle et la planification familiale.

Pour départager les candidats, le jury s'est appuyé sur une grille d'évaluation rigoureuse comportant sept critères précis totalisant 100 points, à savoir la pertinence du sujet, l'exactitude des informations, la qualité journalistique, l'utilisation de données et de sources crédibles, la sensibilité au genre et aux droits humains, l'impact et la portée du contenu, l'innovation et la créativité.

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Le prix de la meilleure production de la presse écrite a été décerné au journal La Semaine africaine. Les Dépêches de Brazzaville ont occupé la deuxième place. Le prix du meilleur média en ligne revient à la brève online tandis que Vox TV a remporté le prix de meilleure production télévisuelle. La radio Mucodec s'est adjugé le prix de meilleure production radiophonique. le prix spécial du jury revient à TV 242.

Alors qu'au Congo la mortalité maternelle reste un défi majeur estimée à 304 décès pour 100 000 naissances vivantes, l'implication des médias à travers ces critères d'excellence s'avère indispensable.

La représentante du Fnuap a salué cet engagement fort lors de son allocution, soulignant l'impact direct du travail journalistique. « Chers professionnels des médias, vos productions soumises à cette compétition constituent une illustration d'encouragement de votre engagement. elles démontrent que les médias congolais peuvent contribuer à faire évoluer les perceptions, à promouvoir les droits humains et à rapprocher les informations et les services de la population », a indiqué la représentante du Fnuap en République du Congo, Dr Agnès Kayitankore.

Signature du protocole d'accord

La cérémonie officielle a été marquée par la signature d'un protocole d'accord stratégique entre le Fnuap et MTN. Ce partenariat vise à intensifier la mobilisation des ressources et à exploiter les innovations technologiques ainsi que les solutions de paiement numériques à travers la plateforme de collecte de fonds de mobile money au service de la solidarité nationale.

Cette synergie entre les agences onusiennes, les pouvoirs publics, le secteur privé et les médias traduit une conviction profonde : la réponse aux défis de la santé publique nécessite une union sacrée pour que plus aucune femme ne perde la vie en donnant la vie.