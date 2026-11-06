Afrique: Championnat du continent Élite 2026 - Les pugilistes congolais décrochent onze médailles

C'est une performance remarquable qu'a signée la Fédération congolaise de boxe que dirige Gaetan Nkodia, puisque la délégation nationale de boxe a fait des prouesses lors de la 22e édition du Championnat d'Afrique de boxe Élite. Elle s'est déroulée du 19 octobre au 1er novembre 2026 au gymnase jumelé du stade des Martyrs à Kinshasa. Rassemblant 38 pays et près de 420 athlètes, cette grand-messe continentale a offert un niveau de compétition exceptionnel et a permis aux Congolais de décrocher onze médailles.

Face aux redoutables cadors du continent, les boxeurs congolais ont fait preuve de cran et de résilience pour s'offrir une moisson exceptionnelle de onze médailles dont une en or, cinq en argent et cinq en bronze.

Une dynamique saluée par le président de la Fédération congolaise de boxe, Gaétan Nkodia. « C'est avec beaucoup de joie que nous acceptons cette victoire. C'est aussi un challenge. Nous allons donc continuer le travail que nous avons amorcé et, cela, avec la participation de tout le monde », a-t-il déclaré.

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Portée par cette belle dynamique et cette remarquable 4e place par équipe, la boxe congolaise confirme sa progression constante sur la scène internationale. Les regards se tournent désormais vers l'avenir avec l'annonce de la prochaine grande échéance : la Coupe du monde de boxe qui se tiendra à Istanbul en Turquie, du 25 novembre au 5 décembre.

Une opportunité en or pour les athlètes qualifiés de porter haut les couleurs nationales sur la scène planétaire, comme l'a souligné le staff dirigeant qui compte capitaliser sur ces acquis pour maintenir le cap de l'excellence.