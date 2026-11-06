Congo-Brazzaville: Journée nationale de l'arbre - Près de 100 mille arbres seront plantés à Ignié

Le Congo célèbre ce vendredi la 40e édition de la Journée nationale de l'arbre, couplée au lancement de la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement au plan national. Dans son message de circonstance délivré le 4 novembre, la ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a indiqué que plus de 100 mille arbres seront plantés lors d'une opération d'envergure qui se tiendra à Ignié, département de Djoué-Léfini, sous l'égide du chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso.

La Journée nationale de l'arbre édition 2026 est particulière parce qu'elle marque aussi le lancement officiel au Congo de la décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts 2027-2036.

Deux sites de planting sont retenus au PK 45 dans le district d'Ignié, département du Djoué-Léfini, pour abriter la cérémonie officielle. Le premier site amenagé d'une superficie de 23 hectares qui va abriter la cérémonie officielle est situé à quelques encablures du village Impani. Plus de 57500 plants y seront mis en terre, selon la ministre de l'Economie forestière.

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Le second site de 20 hectares, localisé dans la Zone industrielle de Maloukou Tréchot, est prévu pour accueillir les organisations de jeunes enregistrées au ministère de la Jeunesse.

La décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement se fera en présence de quelques chefs d'Etat africains, a précisé Rosalie Matondo dans son message. Il s'agit notamment du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, du président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadera, de celui du Burundi, Evariste Ndayishimiyé et du vice-président de la République gabonaise, Alexandre Barro Chambrier.

Au plan territorial, le planting se fera sur les sites retenus dans les chefs-lieux de département, avec l'appui du Service national de reboisement afin de permettre à chacun de réaliser son devoir civique de planting. « La décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, dans le cadre de la gestion durable des forêts pour la période 2027-2036, constitue une opportunité majeure pour augmenter les superficies forestières de notre pays, créer des issues économiques au profit des jeunes.

Elle constituera également une solution idoine pour lutter contre les érosions hydriques et le changement climatique. Notre pays a fait le choix stratégique d'investir dans le capital humain comme levier essentiel de développement d'une économie verte, inclusive et créatrice d'emplois à travers les plantations forestières et agroforestières », a souligné Rosalie Matondo.

Trois initiatives seront mises en oeuvre dès le lancement de cette décennie, a-t-elle indiqué. Il s'agit, entre autres, du programme de sensibilisation des jeunes à l'entrepreneuriat vert, à travers l'organisation des carnavals appelés conférences itinérantes pour l'Afforestation et le reboisement et la mise en oeuvre du « programme Jeunes pour la décennie des Nations unies », visant à professionnaliser les jeunes et à favoriser leur insertion dans les métiers liés à l'économie verte.