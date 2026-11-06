Angola: Le PNAE profite à plus de 500 000 élèves à Benguela

Benguela — Plus de 500 000 élèves, répartis dans 620 écoles de la province de Benguela, bénéficient actuellement du Programme national d'alimentation scolaire (PNAE), a indiqué le directeur du Bureau provincial de l'Éducation, Belini dos Anjos Lopes.

Dans un entretien accordé à l'ANGOP, le responsable a expliqué que le programme vise à couvrir 725 écoles dans les 23 municipalités de la province ; 105 établissements d'enseignement restent encore à intégrer, l'objectif étant de garantir une alimentation scolaire à tous les enfants du cycle primaire.

Il a précisé que le programme s'appuie sur 138 entreprises fournisseurs, sélectionnées par le biais d'appels d'offres publics organisés par les administrations municipales, entités responsables de la gestion financière et de la passation des marchés de services.

Selon Belini dos Anjos Lopes, le PNAE dispose d'un budget mensuel estimé à 2 428 500 000 kwanzas, un montant susceptible d'être ajusté en fonction de l'augmentation du nombre d'élèves inscrits.

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Il a expliqué que les ressources allouées au programme proviennent du Budget général de l'État et correspondent à l'exercice financier précédent ; cette situation a permis d'assurer la rentrée scolaire en septembre, sans dépendre de l'approbation du budget de l'année en cours.

Le responsable a souligné que la croissance démographique, estimée à 3,5 %, ainsi que l'inauguration de nouvelles écoles et la construction de salles de classe, accroissent la pression sur le système éducatif et nécessitent un renforcement des ressources destinées à l'alimentation scolaire.

Il a ajouté que les Ministères de l'Éducation et des Finances examinent actuellement les ajustements nécessaires pour garantir la prise en charge de tous les enfants couverts par le programme.

Le Programme national d'alimentation scolaire est une initiative de l'exécutif angolais qui vise à renforcer l'alimentation des enfants de l'enseignement primaire, à favoriser le maintien des élèves à l'école et à contribuer à l'amélioration du processus d'enseignement et d'apprentissage.