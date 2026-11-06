Tanzanie: Le pays réaffirme son engagement en faveur de la paix et de la stabilité dans la région des Grands Lacs

Le président du Parlement tanzanien, Mussa Azzan Zungu, a réaffirmé, ce jeudi à Dar-es-Salam, l'engagement de son pays à renforcer les actions visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région des Grands Lacs.

S'exprimant lors de la clôture de la Conférence parlementaire des femmes, qui s'est tenue du 2 au 5 novembre sous le thème « Pour une région des Grands Lacs pacifique et développée », il a précisé que cette initiative bénéficie du soutien de la Présidente de la République de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan.

Mussa Azzan Zungu a souligné que la préservation de la paix et de la sécurité régionales figure parmi les priorités de l'agenda de la cheffe de l'État, avec l'espoir que les pays de la région des Grands Lacs parviennent à la stabilité et à une coexistence pacifique.

Au nom de l'État tanzanien, il a remercié les délégués et les participants pour leur engagement et leur implication durant le forum, et a appelé à maintenir cet esprit de solidarité ainsi que les efforts collectifs afin de garantir la prospérité régionale, la croissance économique et la stabilité politique.

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La délégation angolaise était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, et comprenait les députés Pedro Sebastião, Suzana de Melo, Djamila Almeida, Tereza Neto et Helena Abel. La rencontre a rassemblé des représentants des parlements de 12 États, des gouvernements, des organisations régionales, des partenaires au développement, de la société civile et de la jeunesse. La conférence a constitué un espace de réflexion sur les engagements pris et les défis à relever pour renforcer la participation des femmes à l'édification d'une région des Grands Lacs plus pacifique, sûre et inclusive.

La tenue de cet événement en Tanzanie -- pays qui a pris part à des initiatives de paix régionales et qui accueille des activités de la CIRGL -- a offert l'occasion de renforcer le rôle des femmes parlementaires dans la stabilité et le développement de la région. L'organisation de la conférence s'est appuyée sur un accord de siège, signé le 12 mai de cette année à Dodoma, capitale politique de la Tanzanie, sous la direction du président du Comité exécutif du FP-CIRGL, Séraio Vaz.

L'accord a été paraphé par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale de Tanzanie et du FP-CIRGL. Lors de cette rencontre, le chef de la délégation angolaise a souligné l'importance de l'événement pour le renforcement du leadership féminin au sein des parlements africains, ainsi que pour la consolidation de la coopération entre les États membres de l'organisation.

La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) est composée de l'Angola, du Burundi, de la République du Congo, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Kenya, du Rwanda, du Soudan, du Soudan du Sud, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la Zambie.

L'organisation a pour objectif principal de promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité politique ainsi que le développement économique et social dans la région des Grands Lacs, par le biais de la coopération et de la concertation entre les États membres.

Ses principaux domaines d'intervention comprennent la prévention et la résolution des conflits, le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, la promotion des droits de l'homme, l'intégration économique régionale et la gestion durable des ressources naturelles.