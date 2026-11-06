Tanzanie: La Déclaration de Dar es Salaam réaffirme le rôle des femmes dans la paix et le développement régional

Les membres des parlements des États de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs (CIRGL) ont réaffirmé leur engagement à garantir la participation pleine, égalitaire et effective des femmes aux processus de paix, de sécurité et de développement régional.

Cet engagement figure dans le projet de Déclaration de Dar-es-Salaam, issu de la Conférence parlementaire des femmes qui s'est tenue du 2 au 5 novembre en Tanzanie, à l'initiative du Forum des parlements de la CIRGL (FP-CIRGL), en coordination avec le gouvernement tanzanien.

La délégation angolaise à cette rencontre était conduite par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, et comprenait les députés Pedro Sebastião, Suzana de Melo, Djamila Almeida, Tereza Neto et Helena Abel.

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Placée sous le thème « Pour une région des Grands Lacs pacifique et développée », la rencontre a réuni des représentants des parlements, des gouvernements, des organisations régionales, des partenaires au développement, de la société civile et de la jeunesse. Dans ce document, les parlementaires estiment qu'il ne saurait y avoir de paix durable ni de prospérité partagée dans la région sans une implication effective des femmes dans les initiatives de paix. Ils reconnaissent les progrès réalisés en matière de représentation féminine au sein des parlements nationaux, mais soulignent que les résultats demeurent inégaux entre les États membres.

Parmi les mesures proposées figurent l'adoption et le renforcement d'instruments juridiques et institutionnels visant à accroître la représentation des femmes au sein des parlements, des gouvernements et des instances dirigeantes des partis politiques, ainsi que la promotion de la présence féminine à la tête des parlements et au sein des commissions chargées de la défense, de la sécurité, des relations extérieures et des finances.

La déclaration prévoit également le renforcement des groupes parlementaires de femmes et la lutte contre la violence politique à l'égard des femmes, tant dans les espaces physiques que dans les environnements numériques, afin de garantir l'accès aux fonctions publiques et l'exercice des responsabilités qui y sont liées.

Dans le domaine de la paix et de la sécurité, les parlementaires appellent à l'inclusion des femmes dans les équipes de médiation et de négociation des conflits, ainsi qu'au soutien des réseaux de femmes médiatrices.

Le document recommande en outre des opérations de maintien de la paix intégrant une perspective de genre, une participation accrue des femmes à ces missions et une formation adéquate, ainsi que la mise en place de mécanismes de responsabilisation en cas d'exploitation et d'abus sexuels.

Les participants condamnent les violences sexuelles et fondées sur le genre liées aux conflits, quels qu'en soient les auteurs, et exigent que les responsables rendent des comptes, ainsi que la justice, des réparations et une assistance aux victimes.

La proposition invite également les États membres à adopter ou à actualiser leurs plans d'action nationaux, dans le cadre de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, en garantissant les ressources financières nécessaires à leur mise en oeuvre.

À cet effet, les parlements s'engagent à mobiliser leurs prérogatives législatives, de contrôle et budgétaires pour assurer le suivi de la mise en oeuvre de ces mesures.

Ressources naturelles et autonomisation économique

L'exploitation illégale des ressources naturelles est également identifiée comme l'un des facteurs alimentant les conflits dans la région des Grands Lacs.

La déclaration reconnaît que les femmes supportent une part importante des coûts liés à cette exploitation, tout en restant souvent exclues des retombées économiques. C'est pourquoi les parlementaires préconisent une gestion des ressources naturelles sensible au genre, garantissant la participation des femmes aux processus décisionnels ainsi qu'une répartition équitable des bénéfices au sein des communautés.

Les parlementaires expriment par ailleurs leur préoccupation quant à la situation des femmes et des filles déplacées ou réfugiées, en raison des conflits et du changement climatique, et prônent le renforcement de la législation et des mécanismes de contrôle afin de garantir leur dignité, leur protection et leur accès à des opportunités.

Sur le plan économique, les parlementaires considèrent l'autonomisation socio-économique des femmes comme l'un des piliers de la paix et de la stabilité régionales.

Les mesures proposées incluent, entre autres, l'élargissement de l'accès au financement, à la terre, aux marchés et au commerce transfrontalier, ainsi qu'au crédit et à l'éducation financière et numérique -- y compris pour les femmes exerçant une activité dans le secteur informel.

La déclaration met également en avant l'investissement dans la prochaine génération, par le biais de partenariats entre parlementaires, femmes et jeunes, en vue de renforcer la participation de la jeunesse aux efforts de paix.

Vingt ans du Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement

Les participants ont rappelé la Déclaration de Dar-es-Salaam sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, adoptée le 20 novembre 2004, ainsi que le Pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs, signé le 15 décembre 2006, dont le vingtième anniversaire sera célébré en 2026. Dans ce contexte, les parlementaires appellent les États membres à respecter les obligations contractées en vertu du Pacte et de ses protocoles.

La proposition prend également acte des résultats de la table ronde de haut niveau des délégations parlementaires, tenue le 2 novembre 2026, et salue les engagements présentés en séance plénière. Sur le plan institutionnel, les parlementaires recommandent au Secrétariat général du FP-CIRGL de suivre la mise en oeuvre de la Déclaration et du Plan d'action parlementaire régional, et de présenter un rapport lors de la prochaine session ordinaire.

Les progrès réalisés devront par ailleurs être évalués lors de la prochaine Conférence parlementaire des femmes. Le document invite en outre le président en exercice du FP-CIRGL à transmettre la Déclaration au Sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL, à l'Union africaine et aux Nations Unies.