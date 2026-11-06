Angola: Le pays et l'Ukraine renforcent leur partenariat dans le domaine du sport

Luanda — L'Angola et l'Ukraine ont consolidé leur partenariat en matière de coopération bilatérale et d'identification des opportunités dans les domaines du sport et de la jeunesse, à l'issue d'une rencontre entre le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, et l'ambassadeur ukrainien en Angola, Andrii Kasianov.

Lors de cette rencontre, selon une note du Ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) parvenue ce jeudi à l'ANGOP, les deux interlocuteurs ont discuté d'initiatives d'échange basées sur leurs expériences, mais aussi de la création de mécanismes de collaboration entre les institutions des deux pays.

L'objectif est de valoriser les jeunes et de développer les sports nationaux, et au cours de leur entretien, le ministre de la Jeunesse et des Sports a mentionné le karaté, le MMA, la boxe, le football, la natation et l'athlétisme, comme des disciplines dont il faut renforcer leur développement grâce aux futurs partenariats.

La médecine du sport et la lutte contre le dopage ont également fait l'objet d'une attention particulière, peut-on lire dans la note.

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De son côté, l'ambassadeur d'Ukraine en Angola, Andrii Kasianov, a affirmé la pleine disponibilité de son pays dans l'élaboration de cet accord avec l'Angola.

Le diplomate a ensuite salué l'excellent travail accompli par le MINJUD en matière de promotion du sport et de la jeunesse.

L'Angola et l'Ukraine ont conclu de nombreux partenariats par la voie de la diplomatie sportive, dont l'un des plus récents a été scellé en mars de cette année, avec la signature de protocoles de coopération bilatérale entre les fédérations nationales de karaté-do et d'arts martiaux mixtes (MMA).