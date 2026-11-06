Angola: Téte António représente le Président au Sommet ibéro-américain

Luanda — Le 30e Sommet ibéro-américain des chefs d'État et de gouvernement s'est officiellement ouvert mercredi, à Madrid, en Espagne, en présence du ministre des Relations Extérieures, Téte António, représentant le Président de la République, João Lourenço.

Selon un communiqué du ministère des Relations Extérieures (MIREX), la cérémonie d'ouverture s'est déroulée au Teatro Real, sous la présidence du roi Felipe VI d'Espagne, accompagné de la reine Letizia, et en présence des chefs d'État et de gouvernement ou de leurs représentants.

L'événement inaugural a été ponctué de moments culturels et musicaux et s'est conclu par la déclaration officielle d'ouverture du sommet, qui se tiendra du 3 au 5 novembre dans la capitale espagnole.

À l'issue de la cérémonie, le roi et la reine d'Espagne ont offert un dîner officiel en l'honneur des délégations participantes au Palais royal de Madrid.

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Lors du sommet, l'adhésion de l'Angola à la Communauté ibéro-américaine a été officialisée en tant qu'État observateur associé, un statut qui renforce sa participation à cet espace de dialogue et de coopération entre les nations ibéro-américaines.

L'intégration de l'Angola ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir les relations politiques, économiques, culturelles et sociales avec les pays membres de l'organisation, ainsi que pour développer des initiatives communes dans des domaines d'intérêt commun.

L'adhésion de l'Angola a été approuvée en septembre dernier par les ministres des Affaires étrangères des pays membres, en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, en même temps que les candidatures de l'Inde et de la Turquie.

Communauté ibéro-américaine

La Communauté ibéro-américaine est un espace de coordination et de coopération politique qui rassemble 22 pays d'Amérique latine et de la péninsule Ibérique, unis par des liens historiques, linguistiques et culturels, comptant une population de plus de 600 millions d'habitants.

L'organisation regroupe l'Espagne, le Portugal et Andorre en Europe, ainsi que 19 pays d'Amérique latine : l'Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, la République dominicaine, l'Équateur, le Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Mexique, le Nicaragua, le Panama, le Paraguay, le Pérou, l'Uruguay et le Venezuela.

L'initiative de créer cet espace de dialogue a vu le jour en 1991 lors du premier Sommet ibéro-américain à Guadalajara, au Mexique.

Les chefs d'État et de gouvernement y ont approuvé une déclaration commune jetant les bases de la coopération entre les pays participants.

Depuis, les sommets sont devenus le principal mécanisme de coordination politique de la Communauté. Organisées tous les deux ans, elles visent à examiner les défis communs, à définir les priorités et à approuver les engagements de coopération dans des domaines tels que l'économie, l'éducation, la culture, les sciences, les technologies, l'environnement, l'inclusion sociale et le développement durable.

Le poste de secrétaire général est actuellement occupé par le Chilien Andrés Allamand.

L'organisation dispose également d'un secrétariat provisoire, fourni par le pays hôte du sommet, qui coordonne, avec le SEGIB, la préparation de la réunion et des réunions ministérielles et techniques qui précèdent la rencontre des chefs d'État et de gouvernement.

En 2026, cette responsabilité incombera à l'Espagne, qui accueillera le 30e sommet, sous la devise « Ibéro-Amérique. Ensemble, nous construisons notre Communauté. Ensemble, nous la projetons dans l'avenir et dans le monde. »

Le système comprend également des observateurs associés, catégorie attribuée aux États ayant des affinités linguistiques ou culturelles avec la région, ou susceptibles d'apporter une contribution significative à la Communauté, et des observateurs consultatifs, réservés aux organisations internationales intergouvernementales.

L'obtention de ces statuts dépend de l'approbation unanime des 22 pays membres et permet aux observateurs de participer aux différentes réunions et activités du système ibéro-américain.

Avec l'adhésion de l'Angola, l'espace ibéro-américain étend sa dimension de coopération au continent africain, créant de nouvelles perspectives de rapprochement entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine.

Pour l'Angola, ce nouveau statut représente une opportunité de renforcer le dialogue politique, de promouvoir les échanges et de développer des initiatives communes dans les domaines de l'éducation, des sciences, de la jeunesse, de la culture, de l'innovation, de la transformation numérique et du développement durable.

L'intégration du pays constitue également une nouvelle plateforme pour la diversification des partenariats extérieurs et le renforcement des liens historiques et culturels entre les peuples des espaces lusophone et ibéro-américain.