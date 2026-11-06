Angola: João Lourenço préside les réunions préparatoires du 9e Congrès du MPLA

Luanda — Le président du MPLA, João Lourenço, préside ce jeudi, à Luanda, une réunion de la Commission nationale préparatoire au 9e Congrès ordinaire du parti, qui se tiendra les 9 et 10 décembre.

Cette réunion vise à évaluer l'état d'avancement des préparatifs de ce conclave, qui devrait rassembler environ trois mille délégués sous la devise « MPLA 70 ans - Engagement envers le peuple, confiance en l'avenir ». João Lourenço préside également le même jour la 2e réunion extraordinaire du Bureau politique, consacrée aux affaires internes de l'organisation. La 5e réunion extraordinaire du Comité central est également prévue, sous la présidence du chef du parti.

Le 9e Congrès examinera et approuvera le rapport du Comité central pour le mandat 2021-2026, la proposition de stratégie du candidat à la présidence, et élira le président du parti ainsi que les membres du nouveau Comité central. Ce 9e Congrès coïncide avec les célébrations du 70e anniversaire du MPLA, le 10 décembre, et se déroule pendant la période de préparation des élections générales de 2027. La dernière réunion ordinaire du Bureau politique s'est tenue le 20 octobre et a porté sur des questions relatives à la dynamique interne du MPLA, ainsi que sur d'autres sujets d'intérêt politique et organisationnel.

Le Bureau politique est l'organe directeur permanent du parti, chargé d'assurer l'orientation politique de l'organisation entre les réunions du Comité central.

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