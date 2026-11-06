Angola: La conférence des femmes parlementaires de la CIRGL se termine ce jeudi

Dar es Salaam — La Conférence des femmes parlementaires des pays des Grands Lacs (FP-CIRGL) entame ce jeudi sa quatrième et dernière journée de travaux, avec un ordre du jour axé sur la présentation de la Déclaration de Tanzanie et le lancement du Plan d'action régional.

Le programme comprend un résumé des travaux de la troisième journée, suivi de la présentation des résultats et d'une évaluation des engagements pris.

La session inclut également la présentation des engagements et déclarations nationaux, ainsi que des interventions des partenaires au développement et des organisations régionales, qui devraient contribuer à renforcer la coopération et l'engagement sur les questions abordées lors de la conférence.

La session comprend également des allocutions des délégués, une intervention de la Secrétaire générale du FP-CIRGL, et d'autres interventions.

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Avec ce programme, la conférence entre dans sa phase finale, marquée par la consolidation des résultats obtenus et la définition de lignes directrices pour le suivi des engagements pris par les femmes parlementaires des pays des Grands Lacs.

Cette réunion offre donc un espace de réflexion sur les engagements pris et les défis persistants en matière de renforcement de la participation des femmes à la construction d'une région des Grands Lacs plus pacifique, sûre et inclusive.

L'organisation de cet événement par la Tanzanie repose sur un accord d'accueil signé le 12 mai dernier à Dodoma, capitale politique tanzanienne, en présence d'une délégation parlementaire angolaise conduite par le président du Comité exécutif du FP-CIRGL, Séraio Vaz.

L'accord a été signé par les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale de Tanzanie et du FP-CIRGL lors d'une réunion où le chef de la délégation angolaise a souligné l'importance de cet événement pour le renforcement du leadership féminin dans les parlements africains et la consolidation de la coopération régionale entre les États membres de la CIRGL.