Angola: La BNA célèbre un demi-siècle de souveraineté monétaire et financière

Luanda — La Banque nationale d'Angola (BNA) célèbre, ce jeudi, son 50e anniversaire, marquant un parcours jalonné de transformations, de modernisation et de consolidation du système financier national.

Instituée en 1976, en vertu de la loi n° 69/76 du 5 novembre, après l'accession à l'Indépendance nationale le 11 novembre 1975, la BNA a joué un rôle central dans l'organisation et le développement du système monétaire et financier angolais. Depuis lors, l'institution a consolidé sa mission : garantir la stabilité des prix au sein de l'économie afin de préserver la valeur de la monnaie nationale, tout en assurant la régulation et la supervision du système financier national. Selon la BNA, tout au long de son existence, la Banque centrale a rempli sa mission institutionnelle en tant que garante de la souveraineté monétaire et financière, adaptant son action aux mutations de l'économie nationale et internationale.

Cette mission implique de garantir la stabilité des prix, d'assurer la solidité du système financier et de contribuer à un environnement macroéconomique propice au développement du pays. En matière de conduite des politiques monétaire et de change, la BNA souligne le perfectionnement de ses instruments d'intervention, notamment par le renforcement des mécanismes de transmission de la politique monétaire, parallèlement au développement du marché des changes.

À cela s'ajoutent la régulation et la supervision du système financier angolais, réaffirmant ainsi son engagement en faveur de la stabilité des prix, de la confiance dans la monnaie et de la résilience du système financier.

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Modernisation

Pour le cycle 2023-2028, la BNA a défini la modernisation du système financier comme un axe prioritaire.

Dans cette optique, l'organisme de régulation et de supervision du système financier angolais suit l'évolution technologique et institutionnelle du marché, renforce les systèmes de paiement, encourage l'innovation dans les services financiers et consolide la sécurité des opérations, les mécanismes de supervision ainsi que les fondements structurels favorisant l'inclusion.

La Banque centrale soutient par ailleurs que la transformation numérique constitue une opportunité pour proposer des services plus efficaces, accessibles et adaptés aux besoins des ménages et des entreprises.

Par ailleurs, elle souligne que la valorisation du capital humain constitue un autre pilier de la stratégie de la Banque nationale d'Angola. L'investissement dans la formation technique, l'éthique, l'intégrité, l'innovation et le développement continu des collaborateurs témoigne de la conviction qu'une institution moderne, crédible et efficace repose sur la compétence, l'engagement et le sens de l'engagement institutionnel des personnes qui la composent.

En célébrant un demi-siècle d'existence, l'institution salue la contribution des anciens et actuels dirigeants, collaborateurs et partenaires institutionnels à la consolidation du développement et de la robustesse organisationnelle, ainsi qu'à la solidité, à la modernisation et à l'inclusion du système financier angolais.

La BNA réaffirme son engagement institutionnel envers l'avenir, fondé sur la crédibilité, la stabilité monétaire et financière, le développement, la robustesse organisationnelle et la valorisation du capital humain, dans l'optique de bâtir une économie plus résiliente, diversifiée et durable. La Banque nationale d'Angola assure par ailleurs qu'elle continuera à exercer ses missions avec responsabilité et rigueur, contribuant ainsi au progrès, au bien-être des citoyens et au développement économique et social du pays.

Le programme commémoratif du 50e anniversaire de la BNA comprend des initiatives à caractère sportif, culturel, académique et scientifique, visant à rapprocher l'institution de la société et à mettre en valeur son histoire.