Angola: La BNA met en évidence la consolidation de la souveraineté monétaire

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a mis en avant, ce jeudi, les réformes visant à consolider la souveraineté monétaire, ainsi qu'une projection de croissance économique nationale de l'ordre de 6,15 % pour 2026.

S'exprimant lors de l'ouverture de la conférence marquant le 50e anniversaire de la BNA, le dirigeant a insisté sur la transformation de la structure productive du pays : le secteur hors pétrole représente désormais environ 86 % du Produit intérieur brut (PIB), stimulant une croissance globale de 8,74 % au deuxième trimestre 2026.

Selon le gouverneur de la BNA, cette dynamique est liée à la maîtrise de la trajectoire de l'inflation, qui s'est établie à un seul chiffre depuis juillet, atteignant 8,43 % en septembre, une réduction substantielle par rapport aux 18,16 % enregistrés à la même période l'année précédente.

Le banquier a réitéré que la prévision pour la clôture de l'exercice se situe autour de 8 %. Ce contexte a permis au Comité de politique monétaire (CPM) d'assouplir progressivement ses instruments de gestion, notamment par une réduction du taux directeur à 14,75 % et une baisse du coefficient de réserves obligatoires en monnaie nationale à 16,5 %.

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Par ailleurs, il a souligné que les initiatives en faveur de l'inclusion financière et la modernisation des systèmes de paiement figurent parmi les axes prioritaires.

Selon lui, la mise en oeuvre de la Stratégie nationale d'inclusion financière devrait permettre d'atteindre un taux d'adhésion de 65 % d'ici 2027.

Le responsable a également souligné l'intégration au système SADC-RTGS (SIRESS), au sein duquel le kwanza (monnaie angolaise) est devenu la deuxième monnaie de règlement transfrontalier, dans le cadre du renforcement de la compétitivité des institutions financières nationales.

Manuel Tiago Dias estime que la politique monétaire ne peut réussir seule ; elle nécessite une politique fondamentale prudente, car les réformes structurelles contribuent à offrir un cadre macroéconomique cohérent.

Le banquier a reconnu que les efforts de stabilisation peuvent peser sur le crédit, les ménages et les entreprises, la crédibilité étant, par ailleurs, une question de justice.

« Nous demandons des sacrifices aujourd'hui afin de ne pas avoir à les répéter demain. Nous préparons progressivement les bases d'une transition vers un régime de ciblage de l'inflation, une plus grande autonomie de la politique monétaire, un approfondissement du marché des changes, une meilleure prévisibilité des politiques macroéconomiques et une amélioration de l'information », a-t-il déclaré.

Selon le gouverneur de la BNA, les banques centrales gagnent en crédibilité lorsqu'elles parviennent à protéger les plus vulnérables, à favoriser l'inclusion financière et à expliquer leur politique dans un langage accessible à tous.

La conférence internationale organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la BNA, placée sous le thème « Désinflation durable et crédibilité de la politique monétaire », visait à susciter une réflexion sur le rôle des banques centrales dans la promotion d'une désinflation durable et de la crédibilité de la politique monétaire.

Les banques centrales jouent un rôle essentiel dans la préservation du pouvoir d'achat des ménages, la réduction de l'incertitude pesant sur les décisions économiques, ainsi que dans la promotion d'un environnement propice à l'investissement et à la croissance économique.

L'événement a réuni, entre autres, des gouverneurs de banques centrales, des membres du Conseil de surveillance du système financier, des dirigeants et cadres supérieurs d'institutions financières, ainsi que des experts nationaux et internationaux.