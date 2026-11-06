Afrique de l'Ouest: Des banques centrales proposent une convergence pour faire progresser la monnaie unique africaine

Luanda — Les banques centrales d'Angola, d'Afrique du Sud, du Rwanda et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont proposé mercredi, à Luanda, l'élaboration d'un programme de convergence macroéconomique visant à concrétiser une monnaie continentale unique.

Cette proposition a été présentée lors d'une table ronde sur le thème « Un continent, une monnaie, une banque centrale : définir la voie réglementaire pour 2028-2034 », organisée dans le cadre du 6e Sommet africain de l'industrie financière, qui s'est conclu mercredi dans la capitale angolaise.

Selon le gouverneur de la banque centrale sud-africaine, Lesetja Kganyago, le plan de convergence devrait notamment reposer sur la viabilité de la dette et la mise en place des fondements d'une monnaie forte, y compris l'intégration des systèmes bancaires et des marchés de capitaux.

Appuyant cette idée, la gouverneure de la Banque nationale du Rwanda, Soraya Hakuziyaremye, a reconnu que les banques centrales du continent sont toujours confrontées à divers chocs externes, mais a souligné la nécessité d'instaurer un climat de confiance par le biais de réformes macroéconomiques.

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Elle a partagé l'expérience de l'Afrique de l'Est, où, selon elle, une feuille de route de réformes visant à créer une monnaie unique d'ici 2031 est en cours d'élaboration, l'accent étant mis sur la réduction de l'inflation à moyen terme.

De son côté, le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, a énuméré les mesures prises par le pays ces dernières années, telles que les réformes macroéconomiques et l'adoption de la loi actuelle sur la Banque centrale, qui garantit la stabilité des prix et la préservation de la monnaie nationale.

Il a également évoqué l'existence de mécanismes permettant de faire face aux chocs, notamment sur le marché des changes.

Lors de cet événement, le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), Jean-Claude Kassi Brou, a assuré que l'organisation travaillait sur la supervision bancaire, la maîtrise de l'inflation et l'élaboration de règles strictes concernant la dette et les déficits budgétaires.

Le Sommet de l'industrie financière africaine, une initiative du groupe de médias Jeune Afrique en partenariat avec la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, s'est tenu sous le thème « Faire fructifier le capital : accélérer la croissance grâce à la finance africaine ».

Il a réuni plus de 1 250 responsables financiers africains de haut niveau, dont des gouverneurs de banques centrales et des ministres, afin de mobiliser des capitaux privés et de les orienter vers l'agriculture, l'industrie, le logement, les infrastructures et le développement des entreprises.