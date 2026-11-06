Angola: Des dirigeants préconisent la mobilisation de capitaux privés pour financer des projets structurels

Luanda — Les dirigeants d'institutions financières et d'entreprises africaines ont exprimé mercredi, à Luanda, leur volonté de mobiliser des ressources privées et l'épargne intérieure pour financer des projets structurels dans des secteurs tels que l'énergie, l'agriculture, la santé, l'industrie et les infrastructures, compte tenu de la rareté et du coût élevé des financements extérieurs.

Cette position a été exprimée lors de la table ronde sur le thème « Capital à impact : Mobiliser l'investissement privé pour une croissance transformatrice en Afrique », organisée dans le cadre du Sommet africain de la finance (AFIS 2026).

À cette occasion, les participants ont souligné le potentiel des milliards de dollars disponibles dans les actifs nationaux, les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds souverains africains.

Malgré la disponibilité de ces ressources, une grande partie continue d'être investie dans des titres de dette publique, au lieu d'être canalisée vers des secteurs productifs susceptibles de stimuler la croissance économique et la création d'emplois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De l'avis des participants, cette situation limite la capacité de financement des secteurs stratégiques pour le développement du continent, c'est pourquoi ils estiment nécessaire de créer les conditions propices à l'attraction de capitaux privés et à la transformation de l'épargne intérieure en investissements productifs.

Césaire Meh, de la Société financière internationale (SFI), a ensuite évoqué des mesures susceptibles de contribuer à modifier ce scénario : une meilleure gestion budgétaire, avec un potentiel de réduction des coûts de 76 points de base ; des réformes du système de retraite, avec un impact de 150 points de base ; et la création de davantage d'opportunités pour les investisseurs étrangers, avec une réduction de 120 points de base.

Il a par ailleurs souligné que, ces deux dernières années, la bourse nationale avait enregistré une croissance considérable, portée par les processus de privatisation.

Il a toutefois estimé nécessaire de préparer les entreprises à recevoir des investissements grâce à de bonnes pratiques de gouvernance et à la transparence des comptes, ainsi que de transformer les détenteurs de capitaux en investisseurs.

Lors de la table ronde, l'expérience de l'Union monétaire ouest-africaine (UMOA), qui regroupe huit pays d'Afrique de l'Ouest dotés d'une monnaie commune et d'un régulateur unique, a également été rappelée.

Son objectif est de canaliser l'épargne intérieure vers des investissements productifs à un moment où le financement extérieur se raréfie et devient plus coûteux.

Le représentant de l'Autorité des marchés financiers de l'Afrique de l'Ouest (WAMO), Kossi Tenou, a déclaré qu'il est nécessaire de développer des marchés de capitaux solides, fondés sur des données fiables, la protection des investisseurs et une réglementation efficace, afin de permettre aux capitaux africains de financer le développement du continent.

Organisé par le groupe de médias Jeune Afrique, cet événement de deux jours s'est déroulé sous le thème « Faire du capital un atout : libérer le potentiel de la croissance grâce à la finance africaine », soulignant l'importance de mobiliser les ressources du continent pour des investissements productifs et le développement économique.