Angola: « Bismas das Acácias » promeut la danse traditionnelle angolaise au Brésil

Benguela — Le groupe de danse traditionnelle « Bismas das Acácias » participe, du 2 au 7 novembre, à São Paulo (Brésil), à un échange culturel visant à promouvoir l'identité nationale et à renforcer les liens historiques entre les deux pays.

L'initiative, intitulée « Angola et Brésil : une rencontre de savoirs et de possibilités », comprend des rencontres institutionnelles, des répétitions techniques, des expositions culturelles, des spectacles de danse et des ateliers pratiques consacrés aux expressions traditionnelles angolaises.

Le programme inclut également une table ronde intitulée « De la tradition à la scène urbaine : résistance, recherche et sauvegarde du folklore angolais ».

Dans le cadre de cet échange, le groupe présente des expressions traditionnelles telles que l'Ukongo, la Kabetula, l'Ocipwete et le Ndungo, mettant ainsi en lumière la diversité du patrimoine culturel angolais.

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L'un des moments forts a été la réception dans les locaux du Syndicat des employés de banque et du secteur financier de São Paulo, Osasco et sa région, où le groupe angolais s'est présenté au public, marquant par la même occasion le début des célébrations du « Mois de la conscience noire » au Brésil.

Cette rencontre a permis de renforcer le dialogue institutionnel et d'ouvrir des perspectives de coopération dans les domaines de la culture et du tourisme entre Benguela (Angola) et São Paulo (Brésil).

La délégation est coordonnée par le directeur du Bureau provincial de la culture et du tourisme de Benguela, Pascoal Bento Luís, qui considère cette mission comme une opportunité de consolider les échanges artistiques ainsi que les relations institutionnelles entre le gouvernement provincial de Benguela et la ville de São Paulo.

Il a ajouté que cette tournée permet de faire connaître les expressions traditionnelles angolaises et d'établir de nouveaux partenariats de coopération artistique.

Jusqu'au 7 novembre, dernier jour de la mission, le groupe se produira également, à l'invitation du Centre de référence de la danse (*Centro de Referência da Dança*), une institution rattachée à la mairie de São Paulo par l'intermédiaire du Secrétariat municipal à la Culture.

Cette initiative s'inscrit dans les efforts visant à internationaliser la culture angolaise, en utilisant la danse comme un vecteur de rapprochement entre les peuples et de mise en valeur des racines historiques et culturelles communes à l'Angola et au Brésil.