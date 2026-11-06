Angola: Quatre membres d'une même famille meurent, frappés par la foudre

Chinguar — Quatre membres d'une même famille sont décédés après avoir été frappés par la foudre alors qu'ils rentraient des champs, dans la municipalité de Chinguar, province de Bié.

Il s'agit d'une femme de 35 ans, de sa fille de 18 ans et de deux autres enfants, âgés respectivement de six et quatre ans. L'incident s'est produit dans le village de Cajamba : surpris par de fortes pluies, les membres de la famille ont cherché refuge sous un arbre, où ils ont été frappés par la foudre, ce qui a entraîné leur mort immédiate. À la suite de cet événement, une équipe multisectorielle, coordonnée par l'administrateur municipal adjoint chargé du secteur économique et financier, Borges Paulo, s'est rendue sur place ce jeudi pour exprimer sa solidarité et apporter une assistance aux proches.

L'administration municipale a fourni quatre cercueils, des denrées alimentaires ainsi qu'un soutien moral à la famille. Selon les données du Service de protection civile et des sapeurs-pompiers, dix personnes ont trouvé la mort à cause de la foudre depuis le début de la saison des pluies actuelle dans la municipalité de Chinguar, incluant les quatre victimes de l'incident survenu à Cajamba.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans l'ensemble de la province de Bié, ce phénomène a déjà causé la mort de plus de 30 personnes, pour la plupart membres d'une même famille.