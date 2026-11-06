Angola: Un homme arrêté, soupçonné d'avoir tué son épouse à Cuanza-Sul

Calulo — Un homme, âgé de 32 ans, a été arrêté mercredi dans la municipalité de Calulo, dans la province du Cuanza-Sul, pour avoir, selon les soupçons, tué son épouse, âgée de 62 ans, à la suite d'une dispute conjugale.

Selon le porte-parole du commandement de la police nationale à Cuanza-Sul, le sous-inspecteur Tomás Filipe António, le crime a eu lieu lundi dernier, vers 17 heures, à l'intérieur d'une cabane dans la zone de Camomo.

Il a rapporté que le suspect, après avoir consommé une boisson alcoolisée, communément appelée « capuca », s'est disputé avec son épouse.

Au cours de cette altercation, l'homme a agressé la victime avec un bâton, avant de l'étrangler avec une corde et d'enterrer son corps.