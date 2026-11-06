Ile Maurice: Cent cinquante officiers sensibilisés à l'éthique et à la transparence

Le ministère de l'Éducation et des ressources humaines, en collaboration avec le Financial Services Institute (FSI), a organisé, jeudi 29 octobre, un atelier d'une demijournée consacré au renforcement de la gouvernance financière, de l'éthique et de la responsabilité dans les marchés publics. La rencontre, qui s'est tenue à l'auditorium du World Hindi Secretariat, à Phoenix, a réuni 150 cadres du ministère et représentants d'organismes parapublics.

Les discussions ont porté sur la transparence, les obligations légales, les principes éthiques ainsi que les enjeux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).

Le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, a insisté sur l'importance de la transparence et de la responsabilité dans le secteur public. Il a souligné que les décisions prises par les officiers, notamment dans la mise en oeuvre des politiques, doivent respecter les cadres légaux. Il a également insisté sur la nécessité de leur fournir les outils nécessaires pour leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités dans le respect de la loi.

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Nitin Ramphul, Chief Executive Officer du FSI, a rappelé que cette institution, créée en 2018, assure des formations dans le secteur des services financiers. Il a exprimé la volonté du FSI de renforcer sa collaboration avec les institutions publiques, notamment en matière de développement des compétences et de promotion de l'éducation financière.

Le Procurement Consultant, Sacheedanand Tahalooa, a présenté trois piliers essentiels des marchés publics : la bonne gouvernance, le respect du cadre légal et les compétences du personnel. Il a notamment souligné l'importance de prévenir les conflits d'intérêts, de séparer les responsabilités et d'anticiper les risques. À titre d'exemple, il a recommandé une meilleure planification de l'approvisionnement en manuels scolaires afin de limiter les retards de livraison.

Ashveen Gopee, de PwC Legal, est intervenu sur les aspects juridiques et éthiques des marchés publics, tandis que Khushant Mahadooa, de Comply Today Consultancy Services Ltd, a abordé les enjeux liés à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.