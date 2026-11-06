Ile Maurice: Une star d'Indian Idol pour célébrer Diwali

Une ancienne finaliste d'Indian Idol sera à l'honneur à Lallmatie pour une soirée de Diwali ouverte à tous et entièrement gratuite. Le public pourra découvrir Chaitanya Devadhe sur scène, le dimanche 8 novembre, à partir de 19 h 30.

Diwali se célébrera aussi en musique à Lallmatie. Le Village Council, en collaboration avec le Lallmatie Revival Committee, organise une grande soirée festive au parking de Swaraj Bhawan, avec pour invité spécial Chaitanya Devadhe, chanteur indien révélé par la célèbre émission musicale Indian Idol.

Le jeune artiste s'est distingué lors de la 15e saison du concours, où il a atteint le dernier carré, se classant parmi les quatre meilleurs candidats. Il a également fait son retour dans la 16e saison en tant que candidat repêché (wild card).

Sa prestation promet d'apporter une touche musicale particulière à cette célébration, placée sous le signe du partage et de la convivialité. Les familles, les jeunes et les amateurs de musique indienne pourront ainsi profiter de cette soirée dans une ambiance festive.

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Souhaitant faire de cet événement un rendez-vous accessible à tous, les organisateurs ont opté pour une entrée entièrement gratuite. Aucun billet n'est requis : le public est invité à venir nombreux pour célébrer Diwali en musique.

Rendez-vous donc dimanche 8 novembre, dès 19 h 30, au parking de Swaraj Bhawan, à Lallmatie.