Ile Maurice: « Les récents incidents nous donnent raison », estime Doreen Fong Weng-Poorun

Face aux récentes tensions sociales impliquant des mineurs, le Bureau du Premier ministre défend la pertinence du programme National Initiative for Civic Education (NICE).

Pour Doreen Fong Weng-Poorun, GOSK, Secretary for Home Affairs au PMO, ces événements renforcent la nécessité de sensibiliser les jeunes au civisme, à la discipline et à la responsabilité dès leur plus jeune âge. Elle s'exprimait ce jeudi 5 novembre au Sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis, lors d'une cérémonie de reconnaissance des ONG, sponsors et partenaires ayant contribué au projet pilote.

Prévu du 16 au 28 novembre, le programme réunira 200 élèves de Grade 8 de Maurice, Rodrigues et Agaléga. Une initiative qui mise sur l'éducation citoyenne et l'effet d'entraînement auprès des jeunes pour promouvoir le vivre-ensemble et renforcer les valeurs républicaines.