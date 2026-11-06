Ile Maurice: « Les récents incidents nous donnent raison », estime Doreen Fong Weng-Poorun

5 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stewelderson Casimir

Face aux récentes tensions sociales impliquant des mineurs, le Bureau du Premier ministre défend la pertinence du programme National Initiative for Civic Education (NICE).

Pour Doreen Fong Weng-Poorun, GOSK, Secretary for Home Affairs au PMO, ces événements renforcent la nécessité de sensibiliser les jeunes au civisme, à la discipline et à la responsabilité dès leur plus jeune âge. Elle s'exprimait ce jeudi 5 novembre au Sir Harilall Vaghjee Hall, à Port-Louis, lors d'une cérémonie de reconnaissance des ONG, sponsors et partenaires ayant contribué au projet pilote.

Prévu du 16 au 28 novembre, le programme réunira 200 élèves de Grade 8 de Maurice, Rodrigues et Agaléga. Une initiative qui mise sur l'éducation citoyenne et l'effet d'entraînement auprès des jeunes pour promouvoir le vivre-ensemble et renforcer les valeurs républicaines.

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