Ile Maurice: La Bourse clôture la semaine en hausse

L'indice de rendement total, le SEMTRI, a enregistré une légère hausse de 0,54 % durant la semaine, clôturant la séance de mercredi 4 novembre 2026 à 11328,62 points. Le SEMDEX a clôturé la même semaine à 2299,00 points.

L'indice SEM-10, qui regroupe les valeurs à forte capitalisation boursière du marché, a quant à lui terminé la séance à 439,00 points. À la clôture du marché, la capitalisation boursière du Marché Officiel s'élevait à Rs 323,6 milliards. Les échanges effectués sur le Marché Officiel ont totalisé Rs 116,5 millions, tirés principalement par les transactions sur MCB Group Limited (Rs 48 millions), CIEL Limited (Rs 8,2 millions), Ascencia Ltd (Rs 7,8 millions), ER Group Limited (Rs 5,9 millions) et NewGold ETF (Rs 5,5 millions).

Sur les 63 titres cotés, 13 ont terminé la semaine à la hausse, 38 sont demeurés stables et 12 à la baisse. Les plus fortes hausses concernent: BlueLife Limited (+9,23 %), Terra Mauricia Ltd (+5,18 %), Stevenhills Ltd (+5 %), New Mauritius Hotels Limited (+2,86 %) et Phoenix Beverages Ltd (+2,58 %). Les plus fortes baisses concernent : NewGold ETF (-7,14 %), Medine Limited (-4,44 %), Mauritius Chemical & Fertilizer Industry Ltd (-2 %), ER Group Limited (-1,59 %) et United Basalt Products Ltd (-1,46 %).

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Une liste des dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en bourse indique des performances variant de 11,39 % à 19,49 %. Ces sociétés opèrent dans divers secteurs d'activités, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Sur le Development & Enterprise Market (DEM), les indices DEMEX et le DEMTRI ont clôturé la séance de mercredi à 222,11 points et 398,57 points respectivement. La capitalisation boursière se chiffrait à Rs 30,3 milliards. Les dix sociétés les plus performantes en termes de rendement total annualisé depuis leur introduction en Bourse sont : The Union Sugar Estates Co. Ltd, Livestock Feed Ltd, Associated Commercial Ltd, United Bus Service Ltd, Swan Life Ltd, Excelsior United Development Companies Ltd, ABC Motors Company Ltd, Les Moulins de la Concorde Ltée, Kolos Cement Ltd et Mauritius Secondary Industries Ltd. Les rendements de ces dix compagnies se situent entre 7,62 % et 20,02 %.

Sur le plan international, le Dow Jones et le NASDAQ ont perdu 1,13% et 4,18% respectivement en une semaine. Le FTSE-100 a chuté de 0,45% alors que le DAX et le CAC-40 ont enregistré une hausse de 1,07% et 1,69% respectivement durant la même période.