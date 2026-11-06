Congo-Kinshasa: Sud-Ubangi - 117 acteurs de l'enseignement formés à l'utilisation de nouveaux manuels scolaires

La province éducationnelle du Sud-Ubangi 2 a lancé une session de formation destinée à 117 acteurs du secteur éducatif afin de renforcer l'utilisation de nouveaux manuels scolaires dans les classes du primaire. Cette initiative vise à améliorer les pratiques pédagogiques et la qualité de l'enseignement dans les établissements de la province.

Depuis mardi 3 novembre, des chefs d'établissements et des enseignants de la sous-division de Zongo participent à un atelier de cinq jours consacré à la maîtrise des nouveaux supports didactiques destinés aux élèves de cinquième et sixième années primaires.

La formation couvre principalement les disciplines de français, de mathématiques et de sciences, considérées comme essentielles pour les classes terminales du cycle primaire.

La cérémonie de lancement s'est tenue à l'école primaire Bosomi 2. À cette occasion, le directeur provincial de l'Éducation, Jean-Baptiste Tshibaka, a appelé les participants à s'approprier les contenus de ces nouveaux outils afin d'améliorer les performances scolaires des élèves.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les bénéficiaires sont répartis sur quatre sites de formation : Bosomi 2, Père Félix, le Complexe scolaire Nzege et l'EP Yakiri.

Selon les organisateurs, cette activité constitue une étape importante dans le processus de modernisation de l'enseignement primaire dans la province.

À l'issue de l'atelier, les manuels seront acheminés vers les treize sous-divisions de la province éducationnelle du Sud-Ubangi 2 pour leur mise en application dans les écoles.