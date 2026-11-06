Congo-Kinshasa: James Swan en mission à Beni pour s'enquérir de la situation sécuritaire et sanitaire

5 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, James Swan, est arrivé jeudi 5 novembre à Beni après une étape à Goma. Cette visite intervient dans un contexte marqué par la persistance de l'insécurité et les défis sanitaires auxquels fait face la région.

Au cours de son séjour, James Swan doit rencontrer les autorités provinciales, dont le gouverneur du Nord-Kivu, afin d'échanger sur les principaux enjeux sécuritaires et humanitaires de la région.

Le chef de la MONUSCO prévoit également de visiter le centre de traitement d'Ebola de Beni pour évaluer les efforts déployés dans le cadre de la riposte contre cette épidémie.

À travers cette mission, les Nations unies entendent poursuivre leur accompagnement des autorités et des communautés locales confrontées aux conséquences des conflits armés et aux défis sanitaires persistants.

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