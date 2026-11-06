Congo-Kinshasa: James Swan à Beni - « La protection des civils reste notre priorité »

La situation sécuritaire dans la région du Grand Nord du Nord-Kivu, ainsi que les défis humanitaires et sanitaires liés à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, ont été au centre des échanges entre le chef de la MONUSCO, James Swan, et le gouverneur de province jeudi 5 novembre à Beni.

Cette rencontre a permis aux deux personnalités d'évaluer l'évolution de la situation sur le terrain et d'examiner les mécanismes susceptibles de renforcer la protection des populations civiles confrontées à l'insécurité, aux déplacements forcés et aux urgences sanitaires.

Pour James Swan, la situation dans la région exige une collaboration étroite entre l'ensemble des acteurs engagés dans la protection des civils et les efforts de stabilisation de la province.

À cet effet, le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en RDC a réaffirmé l'engagement de la MONUSCO à accompagner les autorités congolaises dans leurs efforts visant à restaurer la paix et la sécurité.

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« La protection des civils reste notre priorité. Comme vous le savez, cela exige une présence active sur le terrain, des patrouilles régulières, une meilleure anticipation des menaces ainsi qu'une capacité de réaction rapide lorsque les communautés sont en danger », a déclaré James Swan.

Il a également insisté sur l'importance de la coopération entre les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et la MONUSCO dans la lutte contre les groupes armés.

« Nous avons souligné l'importance de la coopération entre les FARDC et la MONUSCO face à la menace des ADF. Cette collaboration doit contribuer à renforcer la sécurité des populations, en particulier dans les zones les plus exposées aux attaques », a-t-il indiqué.

La situation sanitaire également évoquée

James Swan a par ailleurs évoqué les défis posés par l'épidémie d'Ebola dans l'est du pays.

« Nous avons également abordé la situation sanitaire. Beni constitue aujourd'hui l'un des principaux foyers de l'épidémie d'Ebola, aux côtés de Bunia, en Ituri. Cette crise vient s'ajouter aux nombreuses difficultés auxquelles les populations sont déjà confrontées », a-t-il poursuivi.

Selon lui, il est essentiel que l'insécurité ne constitue pas un obstacle supplémentaire au travail des équipes médicales et humanitaires engagées dans la riposte.

« La MONUSCO continuera d'apporter, dans le cadre de son mandat et de ses capacités, son soutien aux efforts de réponse, en coordination avec les autorités sanitaires congolaises, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autres partenaires concernés. La Mission reste engagée aux côtés des autorités congolaises et des communautés du Nord-Kivu pour protéger les civils et soutenir les efforts de paix », a conclu James Swan.