Sénégal: L'INPG prévoit de déménager dans ses nouveaux locaux à Diamniadio, en décembre (DG)

Saint-Louis — L'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) prévoit de déménager dans ses nouveaux locaux à Diamniadio en décembre prochain, a annoncé son directeur général, Fall Mbaye, signalant que les travaux de l'infrastructure ont été déjà exécutés à 95 %.

"Nous prévoyons de déménager de nos locaux du Point E vers le centre de Diamniadio. Là, nous aurons vraiment la pleine capacité de développer toutes les formations certifiantes", a-t-il déclaré. Il s'entretenait avec des journalistes, jeudi à Saint-Louis, en marge de la signature d'une convention entre l'INPG et l'Université Gaston Berger (UGB). "Si je regarde un peu l'histoire, ce centre était un projet de 21 milliards de francs CFA, dont les travaux ont débuté en 2019. Normalement, d'après le plan initial, il devait être opérationnel deux ans plus tard", explique le directeur général de l'INPG.

Il a affirmé que le taux de réalisation des trvaux indiqué que "n'atteignait même pas 40 %" lorsquil prenait ses fonctions en 2024. "Aujourd'hui, nous sommes à 95 % et nous prévoyons déjà de déménager, en décembre, de nos locaux du Point E vers le centre de Diamniadio", a-t-il ajouté. L'INPG "est censé couvrir l'ensemble des certifications internationales qui se faisaient jusqu'ici en France ou dans d'autres pays. Les pays d'Afrique de l'Ouest et même d'Afrique centrale viendront passer leurs certifications ici, au Sénégal", a-t-il dit.

"Nous aurons vraiment la pleine capacité de développer toutes les formations certifiantes que nous pouvons proposer dans les domaines du pétrole et du gaz. Nous avons également un grand projet de recherche dans le domaine des métiers de l'énergie", a indiqué Fall Mbaye. Ce centre de recherche, précise-t-il, regroupera plusieurs grandes écoles, dont l'Université Gaston Berger de Saint-Louis et l'Ecole polytechnique de Thiès (EPT), ainsi que d'autres universités travaillant dans le domaine des énergies.

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