Sénégal: L'académie consulaire de la CCIAD célèbre ses nouveaux récipiendaires, des profils adaptés à l'entreprise

Dakar — L'académie consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD) a célébré, jeudi, ses nouveaux diplômés dont la formation a été calibrée pour répondre aux exigences des entreprises.

Cette cérémonie de graduation concernait 160 récipiendaires issus de plusieurs promotions, de 2021 à 2026. "Elle symbolise l'aboutissement d'un parcours de formation, d'acquisition de compétences et de construction personnelle et professionnelle", a déclaré le directeur de l'académie consulaire de la CCIAD, Abdoul Aziz Sabaly. Selon lui, cette cérémonie est également l'occasion de partager les ambitions de l'école et de réaffirmer son engagement en faveur d'une formation professionnelle de qualité. "À travers nos filières, nous nous engageons à former des professionnels compétents et opérationnels, capables de répondre aux exigences des entreprises et de contribuer au développement de notre économie", a déclaré M. Sabaly.

Il a assuré que l'ambition de l'académie consulaire de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar est de proposer des formations adaptées aux besoins des entreprises. Les formations qu'elle dispense visent aussi à faciliter l'employabilité des jeunes, "semer l'esprit d'initiative" et "développer le potentiel entrepreneurial" de chacun de ses étudiants. Ces derniers ont été formés dans des filières telles que la gestion des entreprises, le transport logistique, la douane et le transit.

"Cette cérémonie consacre les efforts de plusieurs générations d'apprenants qui ont fait le choix de se former, de renforcer leurs compétences et de préparer leur avenir professionnel", a indiqué Abdoulaye Sow, président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Il a évoqué un moment de célébration, de reconnaissance et de fierté collective en parlant de cette cérémonie de graduation.

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"Elle témoigne également de la volonté constante de la Chambre de commerce de Dakar et de l'académie consulaire de contribuer à la formation des ressources humaines qualifiées, capables d'accompagner le développement des entreprises et de participer activement à la croissance de notre économie", a déclaré M. Sow.

Le directeur général d'EUROGERM Sénégal, Amadou Seck, a été choisi comme parrain de cette cérémonie. "Vous entrez dans un nouveau monde : celui de l'entreprise, du commerce, de la logistique qui se caractérise par l'apparition de domaines de compétences nouveaux, nés de l'exploitation de nouvelles énergies", a lancé M. Seck à l'endroit des nouveaux diplômés.

Le monde a besoin de professionnels compétents, a-t-il ajouté, en concluant que cette cérémonie de remise de diplômes marque "une étape décisive" dans la carrière professionnelle des récipiendaires.