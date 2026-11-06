Sénégal: Dividende démographique - Diourbel affiche un indice de 40,9 % (rapport)

Diourbel — La région de Diourbel (centre) affiche un indice synthétique de suivi du dividende démographique de 40,9 %, inférieur à la moyenne nationale qui s'établit à 48,3 %, a indiqué jeudi le directeur du développement du capital humain, le docteur Assane Ndiaye, lors de la restitution des rapports national et régional sur l'édition 2022 du dividende démographique.

Cette rencontre avec les acteurs territoriaux vise à recueillir leurs observations et contributions en vue de la finalisation des deux rapports, a expliqué M. Ndiaye, relevant de la Direction générale de la planification et des politiques économiques.

Il a notamment invité les acteurs à apporter leurs contributions sur les spécificités de la région de Diourbel, en particulier la prise en compte du secteur informel et de l'enseignement coranique dans les indicateurs de suivi. Présentant les résultats, Abou Bâ, ingénieur statisticien-démographe et chef de la division Population, a souligné que l'éducation demeure le principal facteur qui freine la progression du dividende démographique. Au niveau national, cet indicateur se situe à 32,3 %, tandis que Diourbel occupe la 13e place sur 14 régions pour le taux brut de scolarisation (TBS), a-t-il fait remarquer.

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Il a expliqué cette situation notamment par la non-prise en compte des daaras dans les statistiques scolaires, alors que de nombreux enfants fréquentent ces structures d'enseignement coranique. Abou Bâ a également relevé une progression de l'indice régional entre 2019 et 2022, passant de 38,5 % à 40,9 %, malgré les effets des crises successives, notamment la pandémie de Covid-19 et la crise ukrainienne. L'adjoint au gouverneur chargé du développement, Djibril Diop, a, pour sa part, appelé les autorités administratives, les élus territoriaux et les acteurs de la société civile à conjuguer leurs efforts pour porter cet indice au-delà de 50 %.

Les recommandations issues des échanges portent notamment sur la promotion de l'emploi décent, la prise en compte du secteur informel et l'intégration des spécificités territoriales dans les méthodes de calcul.