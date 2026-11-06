Sénégal: Sédhiou - Les préparatifs de la 10e Journée nationale de l'élevage au menu d'un CRD

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

La Chambre des métiers de Sédhiou (sud) a accueilli, jeudi, un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs de la 10e édition de la Journée nationale de l'élevage prévue le 26 novembre prochain dans cette région sud du pays.

La rencontre qui a réuni des autorités administratives, services techniques, élus territoriaux et acteurs de l'élevage, a notamment porté sur le choix du site, l'hébergement des délégations, la sécurité et la couverture sanitaire lors de cet évènement. Le ministre délégué en charge de l'Élevage, Ousmane Diagne, qui a présidé les échanges, a insisté sur l'importance d'une concertation entre les différents acteurs pour assurer la réussite de cette manifestation nationale. Il a par ailleurs salué les dispositions anticipatives prises par le gouverneur de Sédhiou, Diadia Dia.

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