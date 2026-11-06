Sénégal: Un spécialiste évoque les objectifs de la réforme de la politique de santé communautaire

Dakar — Le coordonnateur de la Cellule de santé primaire au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Serigne Amadou Loum a levé le voile sur les enjeux de la réforme de la politique nationale de santé communautaire, notant que cette ambition pourrait permettre d'éviter entre 1 525 et 2 035 décès d'enfants de moins de cinq ans, contre 75 et 150 décès maternels sur une période de cinq ans.

"Des milliers de décès de mères et d'enfants pourraient être évités grâce à cette réforme", a-t-il notamment dit à l'Association des journalistes en santé, population et développement (AJSPD) lors d'une journée d'orientation à l'initiative du Groupe de travail technique sur la réforme de la politique de santé communautaire. Selon le docteur Loum, cette réforme va faciliter "l'accès des populations à des services de santé de proximité".

Elle prévoit également "le renforcement des compétences des acteurs communautaires et d'élargir le paquet de services pour prendre en compte de nouveaux enjeux, notamment le changement climatique, les maladies chroniques et la santé mentale", a encore fait valoir le coordonnateur de la Cellule de santé primaire. Il a aussi mis en exergue le renforcement de la participation des communautés, notamment à travers leur implication dans l'évaluation des prestations.

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Serigne Amadou Loum explique par ailleurs que la réforme repose sur trois principaux leviers, citant notamment la mise en place d'un statut juridique pour les acteurs communautaires, leur professionnalisation et la mobilisation d'un financement dédié. D'un coût estimé à 35,8 milliards de francs CFA sur cinq ans, la politique nationale de santé communautaire adoptée en 2013 fera l'objet d'une révision afin de mieux prendre en compte les nouveaux défis sanitaires et les attentes des populations, a-t-il poursuivi.

Il souligne que le système actuel présente des "limites structurelles et fonctionnelles majeures", malgré une expérience de plus de 40 ans et trois plans d'action successifs (le dernier validé fin 2025). Il s'y ajoute, fait-il observer, " l'évolution du paysage sanitaire marqué par une urbanisation croissante, une transition démographique ainsi que la survenance récurrente d'épidémies (Ebola, Covid-19, etc.)".

Le docteur Loum s'est aussi attardé sur la problématique des maladies non transmissibles (hypertension, diabète, cancers, maladies chroniques...).