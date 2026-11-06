Sénégal: Lutte contre la paludisme - Une thèse de doctorat propose un modèle mathématique intégrant le comportement des moustiques

Thiès — L'auteur de la première thèse de doctorat de l'Ecole doctorale polytechnique de Thiès (EDPT), Bassirou Diop, propose un modèle mathématique prenant en compte le changement de comportement des moustiques, qui ont tendance à "adapter leur activité de piqûre" aux mesures de lutte anti-vectorielle, notamment l'usage de la moustiquaire imprégnée, en ciblant des périodes où les humains sont moins protégés, afin de maximiser leur capacité de survie.

Selon Bassirou Diop, sa thèse peut permettre aux programmes de lutte contre le paludisme de prendre de l'avance sur les moustiques, afin de trouver des mesures de lutte efficaces contre le paludisme.

Cette première thèse en mathématique de l'EDPT, une école doctorale rattachée à l'Ecole polytechnique de Thiès, a été soutenue le 26 octobre par Bassirou Diop, sur le sujet "Dynamique adaptative en dimension infinie". Elle est consacrée à l'étude du comportement asymptotique de modèles de dynamique des populations, intégrant des mécanismes d'adaptation. Le travail de Bassirou Diop est notamment motivé par l'émergence d'adaptations comportementales et physiologiques chez les moustiques, susceptibles de compromettre l'efficacité à long terme des stratégies de lutte anti-vectorielle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il vise à développer un cadre analytique permettant d'étudier des systèmes structurés par un trait phénotypique, faisant intervenir des interactions non locales et/ou des coefficients presque périodiques en temps. "C'est une thèse qui est motivée par l'adaptation des moustiques face aux mesures de lutte anti-vectorielle, c'est-à-dire à la pulvérisation des insecticides intra-domiciliaires et à l'utilisation des moustiquaires imprégnées", a expliqué Bassirou Diop.

La thèse propose un modèle mathématique qui prend en compte le comportement des anophèles, c'est-à-dire "l'adaptation des moustiques face aux mesures, le fait qu'ils ajustent leur activité de piqûre à des périodes où les humains sont moins protégés, pour enfin maximiser leur capacité à rester dans l'environnement", a relevé l'auteur. "Par contre, ces mesures de lutte s'appliquent principalement à l'utilisation des moustiquaires, étant donné que les moustiques changent de comportement. Ce qui fait que les mesures de lutte utilisées deviennent de moins en moins efficaces".

Pour Bassirou Diop, "connaître l'activité future des moustiques, nous permet de mieux prendre en compte et d'intégrer certains facteurs, qui vont nous aider à réduire la transmission du paludisme". "Nous avons étudié le comportement des vecteurs. Maintenant il revient aux programmes de lutte contre le paludisme de trouver de nouvelles solutions", a lancé l'auteur de cette thèse, qui a obtenu la mention très honorable avec félicitations du jury.

Créée par un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, daté du 17 mai 2023, l'École doctorale polytechnique de Thiès (EDPT), rattachée à l'École Polytechnique de Thiès (EPT), compte 80 doctorants régulièrement inscrits.

Les doctorants sont de nationalité sénégalaise, tchadienne, comorienne, camerounaise, béninoise, burkinabè et mauritanienne.