Sénégal: Saint-Louis dispose d'atouts naturels pour développer l'aviron de plage

5 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La ville de Saint-Louis dispose d'atouts naturels pour le développement de l'aviron de plage, discipline ayant fait son entrée au programme des Jeux olympiques de la Jeunesse à Dakar 2026, a déclaré le président de la Ligue régionale de canoë-kayak et aviron de Saint-Louis, Mamadou Sarr.

Les épreuves d'aviron des JOJ 2026 se déroulent à la station balnéaire de Saly, à Mbour. "Ce que nous demandons, c'est que Saint-Louis soit bien servie aussi. Parce qu'à Saint-Louis, nous disposons d'atouts naturels. Nous avons des plages, nous avons le fleuve Sénégal", a-t-il dit. Mamadou Sarr a été coopté en qualité de NTO [Officiel technique national] pour les JOJ 2026.

Le Saint-Louisien, basé à Saly, a joué un rôle d'assistance technique pour la bonne tenue de cette compétition olympique. Outre Mamadou Sarr, la délégation saint-louisienne compte en son sein Mata Dieng, présidente du club de Bango, ainsi que le jeune athlète de l'équipe nationale d'aviron, Fallou Bathily. Pour ces JOJ Dakar 2026, le canoë-kayak, bien que discipline olympique, n'est pas en lice. "Ils ont été associés aux sports d'engagement pour faire des démonstrations et mieux vulgariser cette discipline", a précisé Mamadou Sarr, selon qui c'est l'aviron de plage qui est en compétition.

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Mamadou Sarr dont l'ambition est de faire en sorte que l'aviron de plage soit une réalité à Saint-Louis, plaide pour l'acquisition de matériels, notamment de bateaux. À Saly, il dit avoir rencontré le président du World Rowing [Fédération internationale de l'aviron] et le président de la confédération africaine de la discipline. "Ils nous ont assuré que le Sénégal aura sa part d'héritage en matière de bateaux d'aviron de plage", a-t-il indiqué.

Il a réaffirmé l'ambition de Saint-Louis de bénéficier de l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 en termes de matériels, pour développer et mieux vulgariser les disciplines olympiques nautiques, comme le canoë-kayak et l'aviron de plage. Lors des finales d'aviron de plage (beach sprints) qui se sont déroulées à Saly, Sarr en a profité pour rencontrer et échanger avec Kirsty Coventry, la présidente du Comité international olympique (CIO), le mardi 3 novembre 2026.

De retour à Saint-Louis et désormais fort d'une expérience olympique internationale, Mamadou Sarr dit espérer des lendemains meilleurs pour l'aviron de plage au Sénégal, et particulièrement à Saint-Louis, sa ville de coeur. Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, organisés pour la première fois sur le sol africain, se poursuivent jusqu'au 13 novembre prochain.

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