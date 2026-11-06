Sénégal: Partenariat en la Der/Fj et la direction du cadre de vie - Faire de l'aménagement urbain un levier d'emplois

La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (Der/Fj) et la Direction générale du cadre de vie entendent faire de l'amélioration des espaces urbains un moteur de création d'emplois et d'opportunités économiques. Les deux structures ont signé, ce jeudi 5 novembre 2026, une convention de partenariat destinée à rapprocher leurs expertises et à accompagner les initiatives entrepreneuriales des jeunes et des femmes dans les métiers du cadre de vie.

Au-delà de la coopération institutionnelle, cet accord vise à développer une véritable économie autour de l'aménagement et de la gestion des espaces publics. Nettoyage, entretien des espaces verts, collecte et recyclage des déchets, fabrication de mobilier urbain, aménagement paysager ou encore services de proximité figurent parmi les secteurs identifiés comme porteurs d'opportunités.

Pour le directeur général de la Der/Fj, Dr Abdoulaye Niane, chaque investissement dans les territoires peut générer de nouvelles activités économiques. Il a notamment cité l'exemple de la corniche Ouest de Dakar, dont l'aménagement a favorisé le développement d'activités de restauration, de commerce, de loisirs et de services. La Der/Fj entend ainsi identifier des porteurs de projets, renforcer leurs capacités, faciliter leur accès au financement et leur ouvrir de nouveaux marchés.

Cette orientation s'appuie également sur des initiatives déjà accompagnées par la délégation, notamment dans la restauration, les services de loisirs et l'économie circulaire, avec des projets de transformation de déchets et de pneus usagés en mobilier urbain, pavés ou équipements sanitaires.

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De son côté, le directeur général du Cadre de vie, Bouna Seck, a souligné le potentiel du secteur en matière de création d'emplois verts et d'auto-emploi. A travers le programme Procaven (Cadre de vie, espaces verts et mobiliers urbains), sa direction ambitionne notamment de valoriser les espaces publics, de développer les espaces verts et de réaliser des aménagements favorables au bien-être des populations.

La convention prévoit également une collaboration dans les opérations de désencombrement, la libération des emprises publiques et la création de zones de recasement. Sur ce dernier volet, Bouna Seck a insisté sur la nécessité d'accompagner les opérations de réorganisation de l'espace urbain par des solutions permettant aux personnes concernées de poursuivre leurs activités économiques dans des espaces aménagés.

Le partenariat entend par ailleurs contribuer à l'héritage des Jeux olympiques de la jeunesse (Joj) Dakar 2026. Pour Abdoulaye Niane, l'événement doit laisser au-delà des infrastructures, des entreprises, des emplois et des compétences. Dans cette perspective, la Der/Fj annonce le projet « 1 ASC, 1 Projet », destiné à offrir des opportunités entrepreneuriales aux jeunes mobilisés autour du sport.

Les deux responsables ont ainsi affiché leur volonté de traduire cette convention en actions concrètes, avec une ambition commune : faire de l'amélioration du cadre de vie un facteur d'insertion professionnelle, de création de richesses et de développement économique local.