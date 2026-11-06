Afrique: Plus de 60 films de 39 nationalités sélectionnés pour le Festival international du court métrage de Timimoun au pays

Soixante-trois (63) films représentant 39 nationalités ont été sélectionnés pour la deuxième édition du Festival international du court métrage de Timimoun. prévue du 5 au 10 novembre dans cette ville du sud-ouest algérien, avec une programmation qui accorde une place importante à la création africaine et à la formation des jeunes talents, a appris des organisateurs l'envoyé spécial de l'APS.

Les œuvres retenues comprennent 39 courts métrages de fiction, 16 documentaires et huit films d'animation. Parmi elles, 37 sont en compétition officielle, selon le dossier de presse remis par les organisateurs.

Cette sélection intervient à l'issue d'un appel à candidatures ayant enregistré 3 265 films provenant de 132 pays, contre 2 733 candidatures lors de la première édition organisée en novembre 2025, témoignant de l'intérêt grandissant suscité par cette manifestation cinématographique.

Le festival ambitionne de faire de Timimoun, située dans la région du Gourara au sud-ouest de l'Algérie, un espace de rencontres et d'échanges entre réalisateurs, producteurs, critiques et professionnels du cinéma venus d'Algérie et de plusieurs autres pays.

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La programmation comprend également des projections spéciales, des conférences, des ateliers de formation et des rencontres professionnelles destinées notamment à développer les compétences des jeunes et à encourager la coopération et la coproduction cinématographiques.

Le Sénégal, qui avait été le pays invité d'honneur de la première édition, avait marqué cette manifestation inaugurale par une présence remarquée. Deux films sénégalais, "2002, Bataille contre l'oubli" d'Abdoul Aziz Basse et "Less Waxul" (Non-dit en wolof) de Yoro Mbaye, avaient été retenus en compétition officielle.

Le film de Yoro Mbaye avait remporté le prix du meilleur scénario dans la catégorie fiction, consacrant ainsi le premier lauréat sénégalais de cette édition. En marge de la compétition, cinq autres courts métrages sénégalais avaient été présentés dans le cadre d'une section spéciale intitulée "Focus Sénégal".

Pour cette deuxième édition, le cinéma africain bénéficie encore d'une visibilité particulière à travers le programme "L'Afrique vue par...", qui réunit dix courts métrages réalisés par dix cinéastes du continent, offrant chacun un regard singulier sur les réalités africaines contemporaines.

Le programme prévoit également quatre tables rondes, dénommées "Sunset Meetings", du 6 au 9 novembre, sur la terrasse de l'hôtel Gourara. Ces rencontres porteront sur les obstacles rencontrés par les réalisatrices, la représentation de la torture coloniale au cinéma, les enjeux artistiques du tournage dans le désert et la place des regards africains dans les productions cinématographiques et littéraires.

La formation et l'accompagnement des jeunes talents constituent un autre axe majeur de cette édition, avec six ateliers consacrés notamment au jeu d'acteur, à la réalisation, à la prise de vue, à l'éclairage, à la prise de son et au montage. Ces formations, destinées à des jeunes issus de six wilayas du sud de l'Algérie, seront clôturées par la réalisation d'un court métrage collectif.

Le festival accueille par ailleurs la première édition du "Gourara Lab - Laboratoire Anis Djaâd", un dispositif consacré au développement de courts métrages de fiction et destiné à accompagner les cinéastes algériens dans l'écriture et la maturation de leurs projets.

Sur les 48 projets reçus de 18 wilayas, six ont été retenus pour bénéficier d'un programme d'accompagnement en trois étapes, comprenant des ateliers d'écriture à Alger, un approfondissement des projets à Timimoun et leur présentation à des professionnels du secteur.

Un seul projet bénéficiera d'un soutien à la production et d'un accompagnement en vue de sa participation à des festivals partenaires.

Un concours de films réalisés au téléphone portable, dénommé "Ciné Pocket Yamina-Chouikh", est également organisé au profit des jeunes de 35 ans au maximum résidant dans la wilaya de Timimoun. Il concerne des productions de moins de cinq minutes réalisées intégralement avec un smartphone.

La deuxième édition rend également hommage à deux figures du cinéma algérien, le réalisateur, scénariste et journaliste Anis Djaâd, disparu le 4 mars 2026, et le technicien de cinéma Amar Rabia, qui compte plus de cinquante années d'expérience dans les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Le film d'animation "La Question", du réalisateur Alberto Segre, une coproduction entre le Portugal et la France d'une durée de 23 minutes, est retenu pour l'ouverture des projections. Il revient sur l'arrestation et la torture du journaliste Henri Alleg par l'armée française en Algérie, en 1957.

La clôture sera marquée par la projection de "La Route de Timimoun", un court métrage de fiction de sept minutes réalisé par l'Algérien Hamid Baroudi, dont le récit met en scène un voyage musical puisant dans les chants et les rythmes ancestraux du continent africain.