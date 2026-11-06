Sénégal: Diourbel - Un nouveau Centre de formation professionnel et technique inauguré pour renforcer l'employabilité des jeunes

Diourbel — Le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Idrissa Samb, a procédé, jeudi, à l'inauguration du deuxième Centre de formation professionnelle et technique (CFPT) de Diourbel (centre), réalisé par son département en partenariat avec le groupe Mitrelli, un conglomérat international d'origine israélienne spécialisé dans l'éducation, la formation professionnelle, entre autres, a constaté l'APS.

"Aujourd'hui, nous ouvrons des portes, nous créons des opportunités et nous préparons des milliers de parcours professionnels. Ce centre incarne le fait qu'aucun jeune ne doit être condamné au chômage, faute de qualification", a déclaré le ministre lors de la cérémonie. Elle s'est tenue en présence du gouverneur de la région de Diourbel, Ibrahima Fall, des élus territoriaux, des apprenants et d'un public nombreux.

L'établissement de formation professionnel et technique, érigé sur un terrain d'un hectare, dont une surface bâtie de 2 869 m², dispose d'une capacité d'accueil de 840 apprenants en formation diplômante et de 840 autres en formation continue. Il propose des formations allant du Certificat d'aptitude professionnelle (CAP) au Brevet de technicien supérieur (BTS) dans plusieurs filières, notamment l'agroalimentaire, le textile, l'industrie et les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Le ministre a souligné que la réalisation de cette infrastructure s'inscrit dans le cadre du programme national de construction de 23 centres de formation professionnelle et technique, mis en oeuvre en partenariat avec le groupe Mitrelli, pour un investissement global de 4,3 milliards de FCFA.

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Selon lui, ces établissements visent à rapprocher la formation des populations et à répondre aux besoins économiques des territoires. "Aucun jeune ne doit être condamné au chômage faute de qualification. Aucun territoire ne doit être condamné au retard faute de compétence", a déclaré Idrissa Samb. Il a en même temps invité les apprenants à faire preuve d'assiduité et d'ambition, encourageant les jeunes filles à s'orienter vers les filières techniques et scientifiques.

Le ministre a également appelé les entreprises et les artisans à accompagner la formation et l'insertion professionnelle des jeunes.