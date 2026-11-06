Sénégal: Dakar 2026 - Des écoliers de la Médina à la découverte des compétions des JOJ

Dakar — La participation des élèves des écoles de la Médina et des quartiers environnants aux activités et visites organisées dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, se met en place avec enthousiasme.

Dans les établissements de cette circonscription de Dakar, les directions se mobilisent pour offrir aux enfants l'opportunité de vivre l'événement de l'intérieur. À l'école Mamour Diakhaté, l'effervescence gagne la cour dès la sonnerie de la récréation, les rires et les jeux des élèves contrastant avec l'ambiance studieuse des classes, en cette période sportive.

"Nous avons été ciblés, sensibilisés et retenus depuis le mois de mai", affirme Ndiouga Sall, directeur de l'établissement. Il précise que l'organisation s'est faite en "deux sessions pour visiter les sites sportifs les 9, 10 et 12 novembre", afin de permettre aux élèves de participer à cet événement olympique qui se déroule pour la première fois sur le sol africain.

Cette volonté d'immersion est partagée par Waly Ndour, directeur de l'école Djaraf Ibrahima Gueye (ex-Manguier 1), dont le bureau expose fièrement médailles et coupes remportées par ses élèves, reflet d'un engagement constant en faveur du sport.

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"L'élève observe et retient plus ce qu'il voit que ce qu'on lui raconte", dit-il. Le responsable de l'école insiste notamment sur l'importance pour les jeunes apprenants de voir les athlètes pour s'approprier "une autre vision de la pratique de la leçon d'éducation physique", transformant cette parenthèse sportive en un véritable outil d'apprentissage.

Sélection restreinte et défis logistiques

Cette dynamique se révèle toutefois inégale selon les structures, se traduisant souvent par une sélection restreinte des bénéficiaires.

Mme Touré, directrice de l'école Alassane Ndiaye Allou, nuance l'ampleur de cette mobilisation : sur l'ensemble de ses effectifs, "47 seulement ont été invités", établissant le constat d'une relative "mise à l'écart".

Encadrer ces visites et acheminer les enfants vers les sites sportifs représente en outre un défi logistique majeur pour les écoles. Entre les contraintes de quotas fixés pour chaque établissement et la nécessité de veiller sur la sécurité des jeunes participants à travers un trafic urbain dense, les directeurs d'école jonglent entre opportunité culturelle et gestion rigoureuse des déplacements.

M. Sall rappelle ainsi la complexité de ces opérations d'accompagnement, soulignant le besoin de mettre à la disposition des écoles "des bus pour amener les enfants dans les sites et les ramener jusqu'à l'école", dans des conditions où la circulation demeure particulièrement difficile.