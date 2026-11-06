Sénégal: Dakar 2026 - La nouvelle scène sénégalaise fait vibrer la Place du souvenir

Dakar — Des artistes de la nouvelle scène sénégalaise ont assurée, mercredi, l'animation musicale à la Place du Souvenir Africain située sur la corniche ouest de Dakar en se produisant en play-back devant un public conquis.

Ce concert, organisé dans le cadre des 4e Jeux olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, lance ainsi la programmation artistique qui se poursuit jusqu'au 12 novembre prochain.

Sur scène, des chanteurs se relaient comme Astar, Dieyla, Néné Gallé, Riich Bii, BM Jaay de Yoff, mais aussi la star du hip hop sénégalais Dip Doundou Guiss, ambassadeur officiel des JOJ Dakar 2026.

Devant un public majoritairement jeune, composé entre autres d'étudiants et de volontaires et autres férus de musique, ces artistes ont communié avec eux au rythme des jeux.

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Dès l'entame, Mc Momo Wade de la Radio Télévision Sénégalaise (RTS public) plante le décor, remerciant, entre deux morceaux balancés par DJ Chanelle, le Comité d'organisation des JOJ, initiateur de cette programmation culturelle en partenariat avec le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme.

Pendant trois tours d'horloge pour un concert ayant débuté un peu après 19 heures, ces nouvelles stars de la musique sénégalaise ont su communier avec les mélomanes, créant ainsi une complicité avec le public qui ne s'est pas fait pas prier pour reprendre en choeur les tubes en vogue sur les réseaux sociaux tel que "Ari" de Néné Gallé.

Ces jeunes pouces de la musique sénégalaise présentes, à l'image de Néné Gallé, Astar, Dieyla... "feeling pacc" en référence à la célèbre chanson de Sidy Diop avec en featuring Astar, débordent d'énergie sur scène, entrainant dans leurs pas de danse le public venu nombreux.

Si ces artistes ont joué leur partition, Mc Momo a aussi assuré la bonne humeur pour chauffer le public avec la complicité de Dj Chanelle, en proposant des tubes répandus comme "Albert Dieuleul" de Ibra Nadio ou encore "Magic in the air", la célèbre chanson planétaire du groupe ivoirien Magic Systèm.

Le clou de la soirée a été l'apparition du rappeur Dip Doundou Guiss qui, fidèle à son statut d'ambassadeur des JOJ Dakar 2026, a tenu son rôle avec brio, provoquant parfois un déchainement du public - filles et garçons - chantant en choeur les morceaux interprétés par l'artiste qui a clôturé le concert vers 22h15.

"Neex na !" (c'est bon), lancent des jeunes filles qui s'empressent de prendre les escaliers pour rejoindre la route, alors que d'autres trainent les pas en continuant à commenter ces moments vécus.

Le Français Dominique Matéo, volontaire des JOJ, dit découvrir à travers les jeux, le Sénégal qu'il visite pour la première fois, la chaleur du pays et la gentillesse de la population.

Revenant sur l'ambiance de cette soirée à la Place du Souvenir, Dominique révèle avoir esquissé quelques pas de danse, même s'il ne comprend pas les paroles.

"J'étais venu pour découvrir la musique sénégalaises que je ne connais pas du tout. Cela m'a permis d'avoir une vision des artistes et les différents styles qui sont écoutés ici. C'est une musique qui est dansante et tout le monde participe", dit-il en donnant ses appréciations après le concert.

Dominique Matéo fait part de l'ambiance qui règne au village olympique où il travaille comme volontaire, ajoutant voir, tous les jours sur ce site, les athlètes contents de se retrouver dans de petits jeux où règnent "la gentillesse, des découvertes mutuelles sur la culture de l'autre et la fraternité", c'est-à-dire les idéaux des jeux.

"C'est très sympa", lance-t-il émerveillé par l'hospitalité sénégalaise.

"Je vous donne un exemple très rigolo. Je loge chez un habitant et hier soir j'ai reçu un message de mon logeur m'invitant au mariage de sa petite soeur ce week-end à Dakar. Franchement, je ne connais pas un pays au monde où on invite quelqu'un après dix jours de connaissance. C'est surprenant !", fait-il valoir, marquant sa surprise totale pour un tel geste.