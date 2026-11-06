Afrique: JOJ - Ibrahima Wade satisfait du bon déroulement des épreuves d'équitation

Diamniadio — Le président de la Fédération sénégalaise de sports équestres (FSE), Ibrahima Wade, s'est dit "satisfait" du bon déroulement des deux journées des épreuves d'équitation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Le centre équestre de Diamniadio a abrité, mardi et jeudi, le concours de saut d'obstacle des JOJ dont la finale est prévue vendredi, avec la participation de la cavalière sénégalaise Eden Kazoum.

"Vraiment, nous avons une très belle compétition qui a bien démarré et qui se poursuit bien. Aujourd'hui, l'un des défis, c'était d'avoir cette carrière de standard international, d'avoir des chevaux à offrir aux 24 cavaliers du monde. Je pense que c'est le premier défi qui a été relevé", a-t-il dit dans un entretien avec des journalistes.

Pour le président de la FSE, par ailleurs coordonnateur du Comité d'organisation des JOJ (COJOJ), l'équitation été à la hauteur, comme toutes les autres disciplines sportives.

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"La compétition reste ouverte. Pour le classement individuel, rien n'est joué. Comme on le sait en équitation, il ne faut juste pas dormir. Les premiers arrivés doivent garder encore leur forme. Les derniers, ceux qui sont un peu moins bien classés, doivent aussi redoubler d'efforts pour inverser les choses et renverser la tendance. C'est ça l'effort de l'équitation", a expliqué Ibrahima Wade.

Concernant la cavalière sénégalaise Eden Kazoum, le président de la FSE estime qu'elle garde toutes ces chances pour remporter une médaille.

"L'espoir est là. Et il faut juste savoir que l'équitation, ceux qui dorment sur leurs lauriers, parce qu'ils ont un bon classement, en font généralement les frais. Les 24 cavaliers d'aujourd'hui, qui vont partir demain pour la finale, gardent toutes leurs chances de pouvoir monter aux podiums", a ajouté Ibrahima Wade.