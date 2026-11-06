Sénégal: À Bakel, les Jeux olympiques de la jeunesse restent un événement lointain pour les élèves

Bakel — Les Jeux olympiques de la jeunesse, officiellement lancés samedi à Dakar, peinent à susciter l'engouement des élèves de Bakel autour de cet événement qui se déroule pour la première fois sur le sol africain. Ils invoquent l'éloignement de la capitale sénégalaise et regrettent le fait que la flamme olympique n'ait pas traversé leur commune. Selon eux, il s'agit d'une occasion manquée de manifester leur enthousiasme et de mettre en valeur les sites historiques de cette localité du Sénégal oriental.

En cette matinée du début du mois de novembre, un climat annonçant le froid s'installe dans cette ville située au bord du fleuve Sénégal. Dans les rues, des résidents pratiquent des activités sportives pour s'adapter à cette fraîcheur matinale.

Au collège "Bakel Commune", les cours ont déjà démarré dans toutes les salles de classe. Les élèves de la classe de quatrième D suivent le cours d'Education physique et sportive (EPS), au terrain municipal, avec leur professeur Ibrahima Oumar Camara.

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Vêtus de leurs tenues de sport, ils écoutent attentivement les consignes du professeur avant de commencer le cours du jour. Après quelques heures de cours, certains se prêtent aux questions du journaliste de l'APS portant sur les JOJ qui se déroulent actuellement jusqu'au 13 novembre, sur les sites de Dakar, Diamniadio et Saly.

"C'est quoi les jeux olympiques ?", demandent des filles et des garçons assis à même le sol après le cours, avant d'ajouter : "qu'est qu'on fait dans les jeux olympiques ?". Des interrogations qui démontrent que ces jeunes n'ont aucune information sur ces premiers évènements olympiques organisés sur le continent africain.

L'honneur de la classe est toutefois sauvé par Amadou Yaya Touré, teint noir et vêtu d'une blouse bleue. Le garçon, âgé d'une dizaine d'années, avait pris part, en septembre, à une colonie de vacances à Bakel, au cours de laquelle lui et ses camarades ont été sensibilisés sur les JOJ.

"On nous enseignait l'esprit de partage, l'amitié, la solidarité, les valeurs africaines. Et nous avions été entraînés à beaucoup de disciplines qui se rapportent aux JOJ", témoigne le jeune garçon.

Passionné de disciplines comme la natation, le futsal et le baseball, Amadou Yaya Touré dit qu'il regarde la télévision nationale pour suivre les compétitions après les cours. Il se désole toutefois du manque d'engouement de ses camarades pour les JOJ Dakar 2026.

"Ici, beaucoup ne connaissent pas les Jeux olympiques. Nous sommes très loin de Dakar et certains ne regardent pas la télévision. Après les cours, je suis devant la télévision" pour suivre les différentes épreuves, fait-il savoir, affichant sa confiance dans les athlètes sénégalais en compétition.

Se réjouissant de l'organisation des JOJ à Dakar, son professeur d'EPS, Ibrahima Oumar Camara, se souvient des athlètes sénégalais qui ont participé à ce genre d'événements sportifs mondiaux.

M. Camara se rappelle du championnat du monde d'athlétisme d'Edmonton, au Canada, en 2001, lors duquel Ami Mbacké Thiam avait remporté la médaille d'or du 400 mètres dames. Il dit avoir aussi suivi Amadou Dia Ba qui a offert, pour la première fois, au Sénégal une médaille d'argent olympique à Séoul, en Corée du Sud, en 1988, au 400 mètres haies. A l'époque, il ne suivait que les courses auxquelles prenaient part les athlètes sénégalais.

Avec les JOJ Dakar 2026, il déclare avoir découvert beaucoup de disciplines, se disant notamment impressionné par le volley-ball.

"C'est malheureux que ces jeunes ne connaissent pas les jeux olympiques. Bakel est très distant de la capitale sénégalaise. Ce qui explique que les jeunes n'ont pas trop d'informations, mais nous faisons de notre mieux pour leur parler de cet événement mondial", indique M. Camara.

De son côté, Marème Sall, habitante de Bakel, estime que si la flamme olympique avait été présentée dans le département, les jeunes seraient beaucoup plus enthousiasmés par rapport à cette manifestation et le monde découvrirait l'histoire de la ville.

"On aurait souhaité que la flamme passe à Bakel, qui dispose de sites historiques et d'endroits pouvant intéresser le monde sportif. Les jeunes seraient mieux informés sur les Jeux olympiques de la jeunesse qui se déroule sur le sol sénégalais", se désole-t-elle, avant d'exprimer sa fierté pour la cérémonie d'ouverture des JOJ organisée le 31 octobre dernier au stade Me Abdoulaye Wade.