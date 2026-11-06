Sénégal: La SAR réhabilite deux établissements scolaires à Dalifort

Dakar — La Société africaine de raffinage (SAR), dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale d'entreprise (RSE), a financé la rénovation de deux établissements scolaires de la commune dakaroise de Dalifort-Foirail, officiellement réceptionnés jeudi.

Les travaux ont concerné les écoles CFA - Castors Forces armées - et Abdou Diop (ex-école Dalifort). La cérémonie de réception a eu lieu en présence des autorités municipales, des responsables éducatifs, des enseignants et des représentants des parents d'élèves. A cette occasion, Habib Diop, directeur général de la SAR, a réaffirmé l'engagement de la société qu'il dirige en faveur de l'éducation, qu'il considère comme "un levier essentiel du développement du capital humain".

"La SAR est très sensible aux questions liées à l'éducation nationale. C'est un volet important de sa fondation", a-t-il déclaré, soulignant que cet engagement s'inscrit dans les principes d'équité et d'inclusion prônés par l'État du Sénégal. De son côté, le maire de Dalifort-Foirail, Mamadou Mbengue, a plaidé pour le renforcement de l'offre scolaire dans la commune, en plaidant notamment pour la transformation du collège en lycée. "Nos enfants font des kilomètres pour aller au lycée. Je propose qu'on transforme le collège en lycée", a-t-il dit, estimant que les infrastructures disponibles pourraient faciliter cette évolution.

L'édile a notamment fait état de neuf salles de classe réfectionnées, mais encore inutilisées, suggérant qu'elles puissent être mises à profit dans le cadre de cette réorganisation de l'offre éducative. Exprimant sa gratitude à la SAR pour son appui, Mamadou Diédhiou, directeur de l'école Abdou Diop, a, pour sa part, plaidé pour l'équipement en matériel informatique d'une salle qui sera aménagée à cet effet.

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